Лишние миллиметры на госномерах сделали москвича пешеходом

В Москве водителя лишили прав из-за лишних миллиметров на автомобильных номерах

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Сотрудник ДПС обнаружил нарушения на номерах жителя Москвы. Высота букв составила 62 мм вместо положенных 58, цифр — 80 вместо 76, а толщина линий — 16 мм вместо 11. С такими нестандартными номерами ездил москвич, пока его не остановил для проверки сотрудник ДПС.

Как правило, за «неправильные» номера водителя наказывают штрафом, но в этом случае инспектор и суд сочли знаки заведомо подложными и наказали водителя лишением прав на полгода.

Мужчина с таким решением не согласился и обратился в суд. Наказанный утверждает, что автомобиль оформлен на родственника, который изготовил дубликаты в фирме, имевшей на это право, сообщает Telegram-канал Baza.