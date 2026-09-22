Мошенники лишили жительницу Карелии миллионов рублей и автомобиля

Пенсионерка из Петрозаводска лишилась денег и автомобиля после сообщения о ремонте дома

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В полицию Петрозаводска обратилась 77-летняя жительница города и рассказала, как злоумышленники выманили у нее миллионы рублей и лишили автомобиля.

По данным МВД по РК, в мессенджере пенсионерке пришло сообщение о проведении плановых ремонтных работ в доме. Для подтверждения согласия требовалось написать персональные данные в ответном сообщении, что пенсионерка и сделала.

Затем петрозаводчанка позвонила по номеру, указанному в сообщении, и от «сотрудницы Минцифры» услышала неприятную информацию: злоумышленники с её счёта попытались перевести почти миллион рублей и оформили доверенность.

Череда «специалистов» из разных служб и ведомств убедила пенсионерку купить новый телефон с функцией бесконтактной оплаты и перечислить на «безопасный счёт» более 1,7 млн рублей.

Злоумышленникам этого показалось мало, и они внушили женщине, что принадлежащий ей автомобиль находится в залоге, и, чтобы его защитить, его нужно продать. Пенсионерка выручила за «ласточку» 1,7 млн рублей. Часть денег она перевела через банкомат, другую — отдала курьеру.

Аферисты и на этом не остановились. Они сообщили, что пенсионерка должна закрыть незаконный кредит на два миллиона рублей. В этот раз женщина не поверила, прекратила общение и обратилась в полицию.

Ущерб превысил 3 млн 447 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.