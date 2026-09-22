Пожилая женщина потерялась в лесу в Карелии

В Муезерском районе ищут 70-летнюю пенсионерку

Фото "Петрозаводск говорит"

В Муезерском районе в лесу заблудилась 70-летняя женщина. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, Нина Б. отправилась в лес из поселка Волома 19 сентября. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. Женщина была одета в темно-синюю куртку, темные штаны, серые сапоги, белый платок.

Волонтеры организовали поиски пропавшей. Жителей республики просят оказать содействие в розыске пенсионерки.

Ранее сообщалось о том, что авария на сетях обесточила крупный район Петрозаводска.