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22 сентября 2026
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Происшествия

Пожилая женщина потерялась в лесу в Карелии

В Муезерском районе ищут 70-летнюю пенсионерку
Гриб в лесу
Фото "Петрозаводск говорит"

В Муезерском районе в лесу заблудилась 70-летняя женщина. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, Нина Б. отправилась в лес из поселка Волома 19 сентября. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. Женщина была одета в темно-синюю куртку, темные штаны, серые сапоги, белый платок.

Волонтеры организовали поиски пропавшей. Жителей республики просят оказать содействие в розыске пенсионерки.

Ранее сообщалось о том, что авария на сетях обесточила крупный район Петрозаводска.

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