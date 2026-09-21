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21 сентября 2026
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Общество

Петрозаводчане рассказали про выборы на участках

Представители старшего поколения приходили на участки первыми, молодёжи там видели мало
Глас народа про выборы
фото: Петрозаводск говорит

Съемочная группа телеканала «Ника плюс» сегодня вышла на улицу, чтобы узнать впечатления горожан от выборов и их предварительных итогов. Все, кто согласился дать комментарии, голосовали очно - ножками приходили на участки. Одни разочарованы тем, что не было ни музыки, ни пирожков. Другие говорят, что это нормально и что пирожков дома поели.

 

 

Представители старшего поколения сетуют на то, что на выборы не идёт молодёжь. Дескать, молодые люди не верят в перемены, поэтому вообще не участвуют в голосовании.

Видимо, этим объясняется низкая явка на выборы в Карелии. У нас один из худших показателей в стране.

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