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21 сентября 2026
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Общество

Клиенты фирмы «Амперия» рассказали, как их обманули

В Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение громкого дела
потерпевший от действий Амперии в суде
фото: Антонина Кябелева

16 сентября в Петрозаводском городском суде состоялось очередное заседание, в процессе которого обманутые клиенты ООО «Амперия» рассказали о том, как попались в сети недобросовестного подрядчика.

Истории, связанные с массовым обманом граждан, лишившихся крупных денежных сумм, обычно привлекают внимание журналистов и вызывают серьезный общественный резонанс. Именно к такому разряду относится уголовное дело, возбужденное против гендиректора и учредителя ООО «Амперия» Владислава Морозова, которого обвиняют в мошенничестве с использование служебного положения.

В списке обманутых граждан — 36 человек, а ущерб, который Морозов нанес своими действиями, перевалил за 128 миллионов рублей. 

Подробности здесь.

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