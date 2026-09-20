Разрушенные мечты. Низкие цены и быстрые сроки обернулись обманом

С заказчицы, оставшейся без дома, в «Амперии» хотели взять «неустойку»

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

Истории, связанные с массовым обманом граждан, лишившихся крупных сумм, обычно привлекают внимание журналистов и вызывают серьезный общественный резонанс. Именно к такому разряду относится уголовное дело, возбужденное против гендиректора и учредителя ООО «Амперия» Владислава Морозова, которого обвиняют в мошенничестве с использование служебного положения.

В списке обманутых граждан — 36 человек, а ущерб, который Морозов нанес своими действиями, перевалил за 128 миллионов рублей. Процесс над Владиславом Морозовым начался в августе 2026 года.

16 сентября в Петрозаводском городском суде состоялось очередное заседание, в процессе которого обманутые клиенты ООО «Амперия» рассказали о том, как попались в сети недобросовестного подрядчика.

Фирма «Амперия» была зарегистрирована в феврале 2019 года в Петрозаводске и занималась строительством жилых и нежилых зданий. Владислав Морозов и его подчиненная Людмила Бронникова заключали с гражданами договоры на возведение домов, но свои обязательства не исполняли.

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Многие клиенты ООО «Амперия» воспользовались программой государственной поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и получили льготные кредиты на возведение домов. Ипотеку по программе господдержки ИЖС можно было взять при условии, что застройщик имел аккредитацию в банке. ООО «Амперия» отвечала всем необходимым требованиям. Не подозревавшие подвоха граждане брали ипотеку в банках под сравнительно небольшие проценты и заключали с компанией «Амперия» договоры на строительство домов.

Марина Петровна рассказала, что апреле 2024 года решила построить дом. В банке ВТБ был ограниченный список аккредитованных подрядчиков, среди которых значилась и фирма «Амперия», показавшаяся женщине наиболее привлекательной. У Марины Петровны не было земельного участка, и в «Амперии» предложили помочь найти подходящую для застройки землю. Участок нашли в Чалне. После оформления права собственности на землю Марина Петровна взяла льготную ипотеку в банке и заключила с «Амперией» договор на строительство дома. Компании был перечислен аванс 1,7 миллиона рублей.

По словам потерпевшей, сотрудники компании только осмотрели участок, но работы на нем так и не начались. На участке разве что появился строительный вагончик, который позднее исчез. В октябре 2024 года женщина узнала, что жертвами компании стали и другие граждане. Ей продолжали обещать, что строительство начнется со дня на день.

В декабре 2024 года Марина решила расторгнуть договор. Парадоксально, но в ООО «Амперия» за досрочное расторжение договора потребовали «неустойку» в размере 200 тысяч рублей. Позднее, заметила женщина, эту сумму снизили до 100 тысяч рублей. Марина Петровна отказалась платить так называемую «неустойку».

Земельный участок находится в залоге у банка. Дом на нем так и не появился. Женщина воспитывает дочь-инвалида и вынуждена оплачивать кредит.

Владиславу Юрьевичу повезло чуть больше. В 2023 году он приобрел земельный участок в Заозерье. Семья проживала у знакомых и решила обзавестись собственным домом.

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В ООО «Амперия» разработали индивидуальный проект дома, который обязались возвести за год. Летом 2023 года начались строительные работы. В начале 2024 года Владислав Юрьевич стал сомневаться в том, что фирма вовремя завершит строительство. Последние раз строителей на участке потерпевший видел в августе-сентябре 2024 года. По его словам, он часто приезжал в офис компании, чтобы ускорить ход строительства.

«Приходилось напором брать»,

- заметил он.

В результате был залит фундамент, поставлен каркас здания, сделана кровля и утепление дома. По оценке потерпевшего, на его участке строители за все время провели максимум полтора месяца. Задержки ему объясняли «сложной экономической ситуацией в стране».

Владислав Юрьевич рассказал, что заплатил компании порядка 6 миллионов рублей, в том числе собственные накопления, средства материнского капитала и деньги по ипотечному кредиту.

«В настоящее время своими силами достраиваем дом»,

- сказал он.

Работы, которые были произведены на его участке, оценены в 2,7 миллиона рублей. Уже в ходе следствия по делу Морозов вернул потерпевшему 50 тысяч рублей.

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Другой потерпевший Илья Владимирович «клюнул» на рекламу. Его устроили и сроки строительства, и цена. В ноябре 2023 года рабочие ООО «Амперия» залили фундамент под будущий дом. На тот момент никаких претензий к компании не возникло.

В конце 2023 года мужчина заключил договор на строительство каркасного дома на сумму 2,9 миллиона рублей, из которых он оплатил 2,5 миллиона рублей. Дом обещали построить за год. Работы должны были начаться в феврале 2024 года, но клиента «кормили» обещаниями несколько месяцев. В конце мая 2024 года Илья Владимирович не выдержал и направил заявление о досрочном расторжении договора. В течение лета Владислав Морозов возвратил порядка 2 миллионов рублей. Оставшиеся 500 тысяч рублей Илье Владимировичу ООО «Амперия» должна вернуть по решению суда.

Наталья Николаевна проживала в квартире с младшим сыном. Они решили продать квартиру и построить дом. Земельного участка у семьи не было. Среди строительных компаний приглянулась «Амперия», где особенно привлекла цена будущего дома. К тому же в компании помогли найти участок в Новой Вилге, который на правах аренды принадлежал Морозову. Наталье Николаевне предложили скидку в сумме 300 тысяч рублей за этот участок при условии, что дом она закажет в ООО «Амперия».

Работы началась в октябре 2023 года. Женщина внесла первый аванс 1 миллион рублей. После заливки фундамента Наталья Николаевна заплатила 2 миллиона рублей:

«После этого работы приостановились. Ничего не делали».

Только осенью 2024 года удалось добиться возведения каркаса дома.

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Когда Наталья Николаевна узнала о существовании других потерпевших, она поняла, что дом ей не достроят. Денег на продолжение строительства у нее не осталось. На тот момент она снимала квартиру:

«Я осталась без дома».

В результате она продала участок с недостроенным зданием, взяла ипотеку, чтобы приобрести жилье. Сейчас женщина платит по кредитным обязательствам.

Судя по рассказам потерпевших, предугадать заранее, что заказ дома в фирме «Амперия» обернется обманом, было очень сложно. Компания предлагала привлекательную цену и сжатые сроки строительства, что было особенно важно для небогатых граждан. К тому же она имела аккредитацию в банках для целей льготного ипотечного кредитования, что также добавляло уверенности в надежности застройщика.

Владислав Морозов пока не сообщил, признает он свою вину или нет. По данным аналитиков Basis.Seldon, за ООО «Амперия» числятся 130 текущих исполнительных производств на общую сумму более 64 миллионов рублей.