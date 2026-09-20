Пострадавший на железной дороге в Карелии ребенок начал кушать с ложки

«Начал кушать с ложки»: появились новости о состоянии 11-летнего мальчика, пострадавшего на железной дороге в Карелии

Фото "Петрозаводск говорит"

Стали известны подробности о самочувствии 11-летнего Матвея, который месяц назад получил тяжелейшие травмы вблизи станции Голиковка. Напомним, трагедия произошла 18 августа: мальчик получил удар током высокого напряжения.

Последствия оказались критическими — у ребенка было обожжено 80% поверхности тела. После оказания первой помощи в Карелии его экстренно перевезли в Санкт-Петербург, в Детский городской многопрофильный центр высоких медицинских технологий.

Все это время врачи боролись за жизнь мальчика. Как рассказала его родственница, две недели ребенок провел в состоянии медикаментозного сна, а питание получал исключительно через зонд. Сейчас состояние Матвея постепенно стабилизируется.

— Ребенку уже пересадили 50% кожи, остальные 30% должны зажить самостоятельно. Он все еще остается в реанимации, но уже пришел в сознание и даже начал понемногу есть с ложки, — поделилась женщина.

Несмотря на то, что самое страшное, кажется, позади, впереди у мальчика долгий и сложный путь восстановления. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую высокотехнологичную помощь.