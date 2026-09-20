Учитель из Прионежья получила землю для строительства дома

С начала года 30 специалистов воспользовались республиканской мерой поддержки.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Правительство Карелии реализует комплекс мероприятий по закреплению кадров в муниципалитетах. Согласно региональному закону от 06.12.2019 № 2418-ЗРК «О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации» отдельные категории специалистов могут получить земельный участок в безвозмездное пользование для строительства собственного дома.

Недавно мерой поддержки воспользовалась Елена Михайловна, работающая учителем физкультуры и ОБЖ в школе Прионежского района. Её профессия и муниципалитет входят в перечни, позволяющие получить участок без проведения торгов.

При анализе документов и принятии решения о соответствии гражданина критериям закона учитываются: место работы, специальность (профессия) и муниципалитет. Также специалисты ведомства проверяют соответствие квалификационным справочникам и профессиональным стандартам,

– отметила министр имущественных и земельных отношений Карелии Наталья Тенчурина.

Правом на предоставление участка наделены специалисты, работающие по профессиям и специальностям, установленным приложением № 3 к закону. Важное условие — территориальная привязка: земля предоставляется в том муниципальном образовании, где специалист осуществляет трудовую деятельность (согласно приложению № 2 к закону). Возраст работника и место его прописки значения не имеют.

По истечении пяти лет с момента предоставления участка, при условии его использования по целевому назначению и продолжения работы в муниципалитете, специалист может обратиться за предоставлением земли в собственность. После завершения строительства и регистрации права на дом Елена Михайловна также сможет реализовать это право.

Участок заявитель ищет самостоятельно. Для подачи заявления потребуются паспорт и сведения о трудовой деятельности; форма заявления доступна на сайте Управления земельными ресурсами. Если участок предстоит образовать, дополнительно прилагается его схема расположения.

Подать заявление можно через Портал госуслуг: если участок уже сформирован и поставлен на кадастровый учёт – через услугу предоставления участков без торгов, если ещё не сформирован – через услугу предварительного согласования.

Вопросы можно задать через личные сообщения официальных пабликов Минимущества Карелии и Управления земельными ресурсами в «ВКонтакте». Все новости доступны в официальных каналах MAX ведомств.