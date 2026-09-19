Карелия получила девять новых автомобилей скорой помощи

Современные «ГАЗель Next» поступят в больницы отдалённых районов республики. Машины укомплектованы всем необходимым для экстренной помощи: от дефибрилляторов до аппаратов ИВЛ

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Автомашины марки «ГАЗель Next» приобретены для медицинских организаций республики по линии Минпромторга России.

Это итог нашей системной работы с федеральным центром. Для наших районов, где до пациента иногда сотни километров, это очень нужная поддержка,

– отметил Глава республики Артур Парфенчиков.

Все машины оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим современным оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи.

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После оформления документов по одному автомобилю получат Лоухская, Суоярвская, Олонецкая и Сортавальская (для Лахденпохского района) центральные районные больницы, Межрайонная больница № 1, Республиканская больница имени В.А. Баранова (для Прионежья). Три машины пополнят автопарк станции скорой помощи Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.

Всего с помощью федеральных средств закуплено 196 автомобилей скорой медицинской помощи отечественного производства. Кроме Карелии, новые машины получат 18 регионов: Алтай, Бурятия, Марий Эл, Хабаровский край, Иркутская, Калининградская, Костромская, Курская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Свердловская, Томская, Тюменская, Ярославская и Еврейская автономная области.