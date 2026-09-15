Зарплаты учителям в Карелии будут выплачивать по новой модельной схеме

Стимулирующие выплаты педагогам не будут входить в МРОТ

фото: нейросеть Алиса

На Республиканском педагогическом форуме министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина сообщила, что с 1 января 2027 года республика переходит на новую модель оплаты труда учителей. По новым правилам, которые утвердил Конституционный суд России, стимулирующие выплаты, которые положены педагогам, не будут входить в МРОТ. Получается, что это будет доплата, в целом заработная плата вырастет.

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В проекте «От первого лица» Наталья Кармазина заверила, что меньше заработная плата учителей точно не станет. И она согласна с тем, что технический персонал в школах и педагоги должны получать разные зарплаты в связи с их квалификацией. Это справедливо.

Сейчас в этих вопросах есть разногласия. Например, оклад у педагогов в Костомукше в два раза больше, чем у педагогов в Беломорске. Министерство работает над тем, чтобы не было таких перепадов. При этом, конечно, коэффициент северной надбавки будет разный в зависимости от района проживания. Но в целом зарплата учителей будет начисляться по единой понятной и прозрачной схеме.

По какой бы модельной или не модельной схеме ее ни начисляли, пусть она будет достойной, наши учителя точно это заслужили. Тем более, что Указом президента России Владимиром Путиным от 20 июля 2026 года им присвоен особый статус.