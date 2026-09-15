Подъезд к важному соцобъекту расширят в Петрозаводске

Начался ремонт дороги к Дому молодежи в карельской столице

Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk

В Петрозаводске начался ремонт дороги на подъезде к Дому молодежи. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, техника уже работает в Трелевочном переулке. Запланированы расширение дорожного полотна, укладка нового асфальта и замена бортового камня. Обновление дороги обеспечит безопасный проезд к важному социальному объекту.

Напомним, Дом молодежи был открыт в Петрозаводске минувшей весной. Объект уже стал важным центром притяжения.

Ранее сообщалось о том, что новые уличные тренажеры появились на лыжной базе в Петрозаводске.