Жителям Карелии предложили пробежать от Орзеги до Петрозаводска

В Карелии в 42-й раз состоится легкоатлетический забег «Орзега – Петрозаводск»

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МВД по РК анонсировало проведение традиционного забега «Орзега – Петрозаводск». В этом году он пройдет в 42-й раз. Спортивное событие, посвящённое памяти погибших в боях за станцию Орзега в сентябре 1941 года сотрудников НКВД КФССР, запланировано на 26 сентября.

К участию в мероприятии пригласили как сотрудников силовых структур, членов их семей, так и всех любителей бега. Свои силы можно будет проверить на дистанциях 5, 8 и 16 км. Ограничений по возрасту нет.

К месту проведения старта участников доставят на автобусах, уточнили в ведомстве.