Пострадавшего увезли в больницу с места ДТП в центре Петрозаводска

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и отвезли в стационар

Фото: Петрозаводск говорит

Дорожная авария произошла днем в понедельник, 14 сентября, на пересечении улиц Шотмана и Чапаева в Петрозаводске. Там столкнулись два легковых автомобиля. О происшествии стало известно из сводки МЧС Карелии.

На место аварии в 12:42 вызвали пожарных для ликвидации последствий ДТП.

По данным ведомства, в аварии пострадал один человек, ему была оказана первая помощь.



Огнеборцы отключили аккумулятор в одном из автомобилей и транспортировали пострадавшего в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Обстоятельства аварии выясняются.