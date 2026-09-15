Пострадавшего увезли в больницу с места ДТП в центре Петрозаводска

Дорожная авария произошла днем в понедельник, 14 сентября, на пересечении улиц Шотмана и Чапаева в Петрозаводске. Там столкнулись два легковых автомобиля. О происшествии стало известно из сводки МЧС Карелии.
На место аварии в 12:42 вызвали пожарных для ликвидации последствий ДТП.
По данным ведомства, в аварии пострадал один человек, ему была оказана первая помощь.
Огнеборцы отключили аккумулятор в одном из автомобилей и транспортировали пострадавшего в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.
Обстоятельства аварии выясняются.