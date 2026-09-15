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15 сентября 2026
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Происшествия

Пострадавшего увезли в больницу с места ДТП в центре Петрозаводска

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и отвезли в стационар
больница в Петрозаводске
Фото: Петрозаводск говорит

Дорожная авария произошла днем в понедельник, 14 сентября, на пересечении улиц Шотмана и Чапаева в Петрозаводске. Там столкнулись два легковых автомобиля. О происшествии стало известно из сводки МЧС Карелии.

На место аварии в 12:42 вызвали пожарных для ликвидации последствий ДТП. 

По данным ведомства, в аварии пострадал один человек, ему была оказана первая помощь. 

Огнеборцы отключили аккумулятор в одном из автомобилей и транспортировали пострадавшего в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Обстоятельства аварии выясняются.

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