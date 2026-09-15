Умер основатель легендарного ВИА «Поющие гитары»

На 82 году жизни скончался артист Евгений Броневицкий

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Один из основателей ВИА «Поющие гитары», бас-гитарист и вокалист Евгений Броневицкий умер в возрасте 81 года. О его смерти сообщил коллектив в соцсети.

«Мы не знаем, как это сказать… И что сказать… Сегодня не стало самого главного человека в коллективе, одного из основателей ВИА «Поющие гитары» — Евгения Броневицкого… Женя, спасибо тебе за всё»,

– написали 14 сентября в Сети.

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Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде в семье морского офицера. Музыкой начал заниматься рано, по примеру старшего брата. После школы поступил в институт, но так и не окончил его: в 1966 году он вошел в состав зарождавшегося ансамбля ВИА «Поющие гитары», и с этого момента началась история легенды.

В 1975 году, после распада классического состава, музыкант на десятилетие присоединился к ансамблю «Дружба», а в 1997 году вернулся к «Поющим гитарам», вновь взяв в руки бас‑гитару.

«Поющие гитары» создали целый жанр, который до сих пор считается одним из самых узнаваемых явлений советской эстрадной музыки.

Броневицкий аранжировал и исполнил две самые известные рок-баллады коллектива – «Сумерки» и «Нет тебя прекрасней». Эти песни много лет звучали на танцплощадках и в радиоэфирах по всему Советскому Союзу, а сегодня остаются частью золотого фонда отечественной эстрады.