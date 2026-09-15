Россиянам назвали вредные для сердца продукты

Продукты с высоким содержанием соли и трансжиров следует исключить из рациона

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Чтобы уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, следует исключить из рациона продукты с высоким содержанием соли и трансжиров. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов, его слова передает РИА Новости.

Как отметил академик, однозначно вредны для сердца такие продукты как чипсы, вафли и все жареное. Они содержат много натрия, то есть соли, и животных жиров.

Бойцов добавил, что в рацион для здоровья сердца следует включать продукты, где есть омега-3-жирные кислоты, например, жирную морскую рыбу, орехи, семена, растительное масло. Также стоит есть ягоды и фрукты, но следует избегать тех, что содержат много фруктозы.

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