Более 100 жителей Карелии получили субсидию на догазификацию

Программа действует с 2023 года: отдельные категории граждан могут компенсировать расходы до 100 000 рублей за работы по подведению газа до границ участка или за газовое оборудование

Фото: Пресс-служба Правительства РК

В Карелии растёт число семей, которые улучшают бытовые условия за счёт господдержки. С начала 2026 года свидетельства на субсидию оформили 117 льготных граждан.

В их числе - многодетная семья Яковлевых из деревни Верховье Олонецкого района. В семье воспитываются трое детей, и переход на газовое отопление для них — важный шаг к комфорту.

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Татьяна Яковлева получила свидетельство о праве на субсидию в отделении Центра социальной работы Карелии. После заключения договора с «Карелгазом» она обратилась с заявлением о предоставлении многодетной семье субсидии на газификацию дома. В итоге Центр перечислил 94 060 рублей напрямую газораспределительной организации.

Сейчас в населённом пункте проложены газораспределительные сети, в том числе к дому Яковлевых. Благодаря переходу на газ коммунальные платежи станут значительно ниже, а условия проживания – комфортнее.

Мы с нетерпением ждём этого момента, чтобы использовать газ для отопления и горячего водоснабжения дома, приготовления пищи,

– поделилась Татьяна Яковлева.

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Узнать о том, кто имеет право на субсидию, и как реализовать право на ее получение, можно по ссылке.

Заявление на свидетельство о праве на субсидию подаётся через интерактивный портал Минсоцзащиты Карелии или лично в отделении Центра социальной работы. Дополнительная информация – по телефону Единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01.