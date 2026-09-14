На первом рубеже обороны Петрозаводска появится Аллея памяти

На первом рубеже обороны Петрозаводска, на высоте 168,5, 24 сентября состоится торжественное открытие Аллеи памяти. Событие запланировано на 24 сентября. Об этом сообщили в паблике фонда «Эстафета поколений».
По данным источника, в этот день здесь откроют стенды, содержащие информацию о погибших и пропавших без вести в окрестности поселка Пряжа бойцах и командирах Красной Армии, защищавших Петрозаводск в сентябре 1941 года.
В память о воинах также высадят рябины.
«Стенды сохранят документальную память о событиях, а высаженные деревья станут живым символом благодарности защитникам Отечества»,
— говорится в сообщении.
Ранее на мемориальном комплексе «Курган Славы» состоялась торжественная церемония захоронения 46 бойцов и командиров Красной армии, чьи останки были найдены поисковиками в ходе недавних экспедиций.