Врач назвал минералы и витамины, не сочетающиеся с обычной едой

Некоторые блюда и напитки делают бесполезным прием БАДов

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Специалист предупредила россиян о несовместимости ряда популярных витаминов и минералов с обычной едой

Так, некоторые биологически активных добавок (БАДов) становятся неэффективными, если их принимать неправильно. Употребляя их вместе с привычными блюдами, можно лишить себя той пользы, которая ожидалась от приема тех или иных витаминов и минералов. Об этом пишет Lenta.Ru, ссылаясь на эксперта в фармацевтической области Елену Микову.

Микова предупредила о несовместимости некоторых популярных витаминно-минеральных комплексов с обычной едой. По ее словам, например железо не стоит запивать чаем или кофе, так как напитки мешают всасыванию минерала. То же самое касается молока, йогурта, сыра и яиц. Завтрак будет вкусным, но показатель железа в организме не улучшится. Можно месяцами принимать железо, но если постоянно запивать препарат кофе, то все впустую. Между приемом железа и этими продуктами должно пройти около двух часов, уточнила специалист.

Цинк не сочетается с отрубями, цельнозерновыми кашами и бобовыми, добавила она. Убирать эти продукты из рациона не надо, достаточно не принимать добавку одновременно с ними.

Те же, кто пьет витамин D натощак или с обезжиренной пищей, тоже совершают большую ошибку. Для нормального усвоения этого витамина нужен жир, поэтому его лучше принимать во время еды, где жир присутствует, уточнила эксперт.

Несочетаемое употребление БАДов и определенной еды не вызывают отравления, но вот польза добавки однозначно снизится. Как отметила специалист, самостоятельно назначать себе железо, цинк, витамины и другие добавки нельзя.