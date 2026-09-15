Иномарки выставили на аукцион в Карелии

Арестованное имущество распродают в Карелии

Фото сгенерировано Алиса AI

Судебные приставы выставили на торги конфискованное имущество должников. В службе судебных приставов Карелии сообщили о проведении аукциона - продаются арестованные автомобили, недвижимость и объект энергетического назначения.

Так, в списке лотов – три иномарки, доля в праве собственности на дом в Сегежском округе, а также сооружение электроэнергетики в Петрозаводске.

Автомобили BMW, грузовая Toyota и Renault продаются соответственно в Петрозаводске, Беломорске и Калевальском районе.

Торги пройдут в электронном формате 6 октября.

Список выставленного на торги имущества и условия продажи можно узнать на сайте Управления федеральной службы судебных приставов Карелии.