Добираться на работу петрозаводчанам стало чуть легче

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 15 сентября в 2006 году

фото стопкадр

В Петрозаводске ровно 20 лет назад открыли движение по улице Заводской, которую только что отремонтировали. Кроме всего прочего, после восьмилетнего перерыва по ней вновь пустили троллейбус №3.

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В 1998 году движение троллейбусов по улице Заводской до кольцевой дороги улицы Зайцева было закрыто. Магистраль требовала серьезного ремонта. В 2004 году мэр Петрозаводска Виктор Масляков выступил с инициативой провести капитальный ремонт улицы и вновь открыть маршрут. Реконструкция магистрали началась в июле 2005 года, на завершение ремонт из бюджета города было предоставлено около 6 миллионов рублей. Виктор Масляков радовался еще и тому, что этот маршрут служит для трудовых коллективов, которые ездили туда на работу. Северная промышленная зона города активно развивалась, открывались новые промышленные площадки. И это диктовало новые условия работы транспортной сети, удобной для горожан.

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В Кондопоге состоялся хозактив, на котором присутствовали члены республиканского правительства, представители местной власти и общественности. На этом заседании побывал Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин.

Напомним: в ночь на 30 августа у ресторана «Чайка» произошла массовая драка между местными и выходцами в Кавказа, в которой погибли двое молодых людей и множество были ранены. Эти события попали на центральные полосы всех СМИ страны. После этого несколько дней в городе шли народные волнения. Власти района и республики несколько дней вели переговоры с общественностью и со всеми министерствами, чтобы восстановить порядок в Кондопоге. Кадры оттуда не сходили с первых страниц центральных СМИ страны.

В чем причина случившегося? Почему в таком, казалось бы, тихом, социально ориентированном городе произошли беспорядки, которые всколыхнули всю страну? Эти вопросы интересовали всех собравшихся на хозактив в Ледовом дворце. Генеральный директор АО «Кондопога» Виталий Федермессер заверил, что руководство предприятия старается улучшить насколько это возможно социальную обстановку в городе. Им было сделано многое, все это видели. Но один в поле не воин. За внешним благополучием скрывались и большие социальные проблемы, в их причинах долгое время даже никто не пытался разобраться. За один год алкоголизм вырос в два раза, превысив республиканский показатель на 10%. Безработица была выше, чем в других районах. При этом выяснилось, что люди здесь, в отличие от других районов, работать хотят – но негде. Учреждений досуга для молодежи нет вообще. Плюс – обострившаяся межнациональная неприязнь.

«Прекратите угрожать, - говорил с трибуны Махмед Матиев, председатель общества Вайнахской культуры. – Говорят – если приедут, будем убивать. Никто никого не убьет! У нас есть власть. И власть сегодня должна жестко работать. Тут виновата кондопожская власть».

То, что произошло в Кондопоге – не уникальный случай. Такая ситуация складывается по всей стране. Так считал Владимир Лукин: «У нас сильный дефицит с терпимостью получился. Вообще дефицит с пониманием – как человек должен к человеку относиться. Но такого остервенения… не знаю. Я не наблюдаю». Ответственность за беспорядки лежит на националистических силах, которые попытались превратить криминальную разборку в межнациональный конфликт, - заявил Владимир Лукин. И заверил, что виновные будут наказаны. Но они должны понести наказание, как преступники, а не как представители какой бы то ни было национальности.

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Впечатлениями от встреч с такими интересными и разными людьми, как Андрей Сахаров и Владимир Жириновский, поделился в своей книге «Мой еврейский вопрос» музыкант, общественный деятель Дмитрий Цвибель. В Республиканской центре национальных культур состоялась презентация книги. По словам Дмитрия Цвибеля, то, что он еврей, никогда не делало его чужим среди своих. Он утверждал, что ему повезло жить в Карелии. Несмотря на события в Кондопоге (где в те дни был затронут национальный вопрос, хотя и совсем другой национальности), Карелия по-прежнему была тем оазисом в стране, где мирно уживались люди разных религий и этносов. «Мало кто знает, но когда в начале прошлого века евреи строили синагогу в Петрозаводске, и им не хватало денег, то на строительство синагоги давали деньги православные люди», - отметил председатель еврейской общины Дмитрий Цвибель.

В книгу вошли несколько очерков, которые до этого публиковались в газете «Общинный вестник». У Дмитрия Цвибеля появилась идея оформить свои тексты в одну книгу. Он захотел поделиться с читателями впечатлениями от общения с людьми, с которыми его свела судьба. С академиком Сахаровым он познакомился в Калуге совершенно случайно. Дмитрий Григорьевич улыбался: «Я там сказал фразу, которая стала пророческой. Я к нему подошел, мы разговорились, и я сказал: «Вы великий человек, и вам в России поставят памятник». Памятник Андрею Сахарову действительно был установлен к 300-летию Санкт-Петербурга.

Свою книгу Дмитрий Григорьевич хотел бы подарить всем, кто ищет свой путь в жизни и не отрекается от своей национальности. Жаль, что маленький тираж в 300 экземпляров не давал на это надеяться. Впрочем, познакомиться с книгой может каждый – она поступила во все публичные библиотеки города.

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Таким было 15 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности