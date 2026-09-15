Врач не рекомендовал пить сладкий капучино каждый день

Диабет и инсульт грозят любителям сладкого капучино

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Любителям сладкого капучино врач общей практики Елена Костькина рекомендовала контролировать количество сахара в нем.

По словам эксперта, привычка употреблять напиток с сиропами приводит к увеличению количества сахара и калорий в рационе и, как результат, может спровоцировать развитие диабета второго типа, инсульт и ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Костькина пояснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что одна чашка капучино с сиропом в день не доведет человека до серьезных заболеваний, но такая привычка может стать пагубной.

Специалист рекомендовала минимизировать количество сиропа или отказаться от него. Альтернативой может стать молоко.