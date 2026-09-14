Диетолог перечислила продукты для молодости сосудов после 30 лет

Стало известно меню для молодости сосудов

Фото: «Петрозаводск говорит»

Ученые выяснили, что после 30 лет сосудистая система человека начинает стареть раньше других органов. Поддержать здоровье сосудов могут некоторые продукты. О них «Комсомольской правде» рассказала врач-диетолог Татьяна Солнцева.

По ее словам, друзьями сосудов выступают продукты, богатые противовоспалительными и защитными веществами: клюква, малина, ежевика, красный лук, виноград, томаты и зелень.

В меню для молодости сосудов также следует включать ферментированные продукты – кефир, ряженку, натуральный йогурт, сыр, квашеную капусту и моченые яблоки.

Солнцева рекомендовала ежедневно принимать примерно 400–500 г овощей, ягод и фруктов.