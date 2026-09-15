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15 сентября 2026
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Погода

15 сентября в Петрозаводске небо воздержится от «слез»

В Карелии во вторник, 15 сентября, будет преимущественно без осадков
река
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского Гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 15 сентября. 

По прогнозам синоптиков, во вторник в республике ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха днём +11...+16°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +12...+14°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

По прогнозу российского Гидрометцентра: в Калевале +13 °C, 

в Кеми +12 °C,

в Кондопоге +14 °C, 

в Медвежьегорске +13 °C, 

в Олонце +16 °C, 

в Пудоже +14 °C, 

в Сегеже +12 °C, 

в Сортавале +15 °C,

в Суоярви +14 °C.

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