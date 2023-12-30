Крупный подарок получили петрозаводчане, но жаль, что на отшибе

Первый магазин мелкооптовой и мелкорозничной торговли ровно 20 лет назад готовился к открытию. В районе улицы Заводская строили первый в Петрозаводске торговый центр по типу столичных, где в огромных крытых павильонах можно было сразу закупить недельный запас продуктов. Да и в расчете на оптовые покупки, держатели магазина не гнались за высокими ценами – это был существенный плюс.

Посмотреть на то, как продвигается благоустройство торгового центра, отправилась делегация городских властей во главе с мэром Виктором Масляковым. Администрации Петрозаводска удалось привлечь крупного инвестора из-за пределов Карелии. Сети магазинов подобного типа в те годы уже имелись: «Кэш-энд-Кэрри» в Москве, «Лента» в Петербурге. Они пользовались большой популярностью у жителей обеих столиц.

«Это особая культура, когда горожанин приезжает и покупает продукты на неделю, оптом и по более низкой цене. Надо переходить на цивилизованную торговлю. Это и рабочие места, с одной стороны. С другой – налоговые поступления»,

- отметил Виктор Масляков.

К тому времени у нас уже был благоустроен большой торговый центр «Гоголевский» на месте Слюдяной фабрики, но он был совершенно другим по своей сути.

Владельцы «Меги» обещали, что цены в розницу в ней будут держаться, как на Ленинградском рынке (в те годы он был самым демократичным в этом плане). А мелкий опт – еще дешевле. Безусловным плюсом было и то, что здесь было просторно, чисто и тепло, в отличие от рынков города. Обслуживали тоже неплохо и быстро – касс было десять. Из новшеств и удобств – при магазине была автостоянка, кафе, а в туалетных кабинках имелись специальные – для людей с ограниченными возможностями. В здании накануне Нового года велись последние приготовления. «Мега» открылась в конце января. Помните такой торговый центр? Интересно, после того как у нас в городе появились удобные «Ленты» и «Сигмы», он по-прежнему функционирует?

В Центре национальных культур перед Новым годом наградили журналистов, чьи работы на национальную тематику были признаны лучшими.

Более сорока журналистов представили на конкурс свои материалы. Всего их было около ста. Победителей выбирали по четырем номинациям. Одна из них – новая, а именно «Лучшие материал на русском языке».

Как отметили организаторы, среди множества публикаций и радиопередач на национальных языках стали появляться более сложные, проблемные, аналитические работы. Так называемый – высший пилотаж журналистики. Это и очерк Григория Салтупа «Паша, Паша, Паша…», посвященный журналисту и поэту Пааво Воутилайнену. Это и публикация Валерия Поташова «Погрешная нация» о вепсском народе. И многие другие. Порадовало и большое количество молодых журналистов, пожелавших участвовать в конкурсе. Обидно лишь было, что не все редакции СМИ предоставили на суд жюри свои материалы. Хотя, как отметили на вручении, таковые и были. Победители конкурса получили дипломы, подарки, денежные призы.

Грандиозный праздник устроили в Музыкальном театре накануне Нового года власти города. «Город, устремленный в будущее» - таков был девиз этого праздника. Пока три тенора из Санкт-Петербурга репетировали, чтобы поразить петрозаводчан исполнением зарубежных и русских арий, в фойе театра мэр города Виктор Масляков и его супруга принимали гостей, среди которых были почетные петрозаводчане, известные врачи, учителя, строители, бизнесмены, журналисты. Впервые по итогам 2003 года город был должен выбрать не «Сто лучших петрозаводчан», как делалось обычно в 90-е годы. Выбраны были лучшие проекты, над которыми работали сотни жителей. Подано было 180 заявок. А номинаций было – 12.

Аплодисментов было море – зал чествовал победителей конкурса «Город, устремленный в будущее». Звучали знакомые имена: Наталья Вавилова, Людмила Соловьева. Победителем благотворительной программы стал Балтийский банк. Лучший информационный проект года – фотолетопись «Три века Петрозаводска», которая создавалась под руководством журналиста и редактора Юрия Шлейкина. Также среди победителей были профессор Наталья Доршакова и доцент Наталья Рузанова из ПетрГУ, старший пожарный Аркадий Локтионов и домохозяйка Валентина Хутасенко. Они победили в номинации «Гражданский поступок». И наконец, главная номинация «Лицо года». Здесь члены жюри были единодушны. Им стал чемпион мира по самбо Максим Антипов.

Таким было 30 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.