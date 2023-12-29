Петрозаводчанам понравилось, как власти оформили площадь к празднику

На площади Кирова ровно двадцать лет назад смонтировали очень неплохой детский зимний городок. Во-первых, не маленький, во-вторых, довольно замысловатый. Помните такой?

Новый детский городок привезли накануне праздника из Чебоксар. Купили его власти города (а не спонсоры). Сооружение было солидным, но собиралось и разбиралось весьма просто. Его устанавливали всего лишь два человека (на кадрах можно увидеть, как в монтаже принимает участие главный художник города Владимир Лобанов, который, видимо, и выбирал покупку).

Новый детский городок представлял собой то ли полосу препятствий, то ли тренажер для особо непоседливых. Некоторые из слишком любопытных юных петрозаводчан сразу же попытались залезть по крутым лесенкам, но были изгнаны мастерами, которые сообщили, что придется потерпеть до завтра, потому что пока объект к употреблению не готов. Но главное, что этот городок был крепок, поэтому радовал детей долго. А вот в девяностые годы, когда у властей города не было широких возможностей, зимний детский городок строили из подручных средств. Но все равно это было очень весело!

26 школьников из разных районов Карелии поехали в Москву на Кремлевскую елку. Им даже пообещали, что они смогут пообщаться с Президентом России Владимиром Путиным.

Причем, все расходы взяла на себя администрация Президента. А министерство образования Карелии выделило на поездку 36 тысяч рублей. Ребятам предстояло поехать в столицу в отдельном вагоне. Предварительно им полагался строгий инструктаж. Все это – меры безопасности. В Москве ребят ожидала культурно-развлекательная программа. Поселить их были должны в гостиницу «Россия». В такое серьезное путешествие многие карельские ребята отправлялись впервые. Некоторые из них, по признанию родителей, даже просто на поезде ездили всего пару раз в жизни. И главным событием этой поездки, конечно, стала Новогодняя елка в Кремле.

-Кого бы ты хотела встретить на этой елке?

-Скорей всего, хороших людей. Ну, наверное, больше всего – Президента, его жену, - сказала Катя Виноградова.

У Жени Беловой журналист спросил, чем, по ее мнению, она заслужила такую поездку? И девочка ответила: «Я ничего не пропускала! Какие только были разные соревнования – везде участвовала. Я жду от поездки много воспоминаний. Удовольствия, радости. Хочу найти новых друзей». Больше всего детям хотелось бы видеть рядом с собой в поездке маму. Дело им предстояло слишком ответственное – представлять Карелию.

В 2004 году благотворительному фонду «Детям Карелии» исполнялось пять лет. К этому событию даже выпустили календарь на тот год, в который вошли рисунки и стихи юных лауреатов республиканских конкурсов, выставок и фестивалей.

Лица и имена этих детей были знакомы многим в Карелии (кстати, приглядитесь на видео – возможно, это и ваши знакомые). На презентацию календаря их пригласили вместе с родителями. Торжественное заседание клуба одаренных детей открыла исполнительный директор фонда Жанна Повидайко: «Вот вчера буквально привезли из типографии этот календарь на 2004 год».

Календарь оформили юные художники. Была там и Маша Савельева, о которой мы недавно рассказывали в нашей рубрике. Один рисунок принадлежал Инге Горбачевой. Кстати, в те годы она училась в КГПУ и чаще рисовала не на бумаге, а на ткани: «Считаю, что это хорошо, когда можно воспользоваться своими знаниями». Дополнением к рисункам стали стихи юных поэтов, победителей конкурса «Северная лира». Сборник с этим названием должен был выйти в 2003 году.

«Он нам был обещан министерством образования, которое, конечно, своего слова в очередной раз не сдержало»,

- горько сказал поэт Александр Валентик. А Маше Китаевой, которая училась в музыкальной школе №3, на встрече вручили скрипку. Первый конкурс, в котором Маша принимала участие, состоялся, когда ей было всего 8 лет. Она подросла и стала лауреатом множества музыкальных конкурсов.

«Моя самооценка, может быть, даже слегка заниженная, - призналась скромная Маша. – Я не могу себе считать одаренной, но и неодаренной считать не могу».

Но упрашивать ее не пришлось, на новой скрипке она с удовольствием поиграла для собравшихся.

Таким было 29 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»