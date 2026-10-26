Названа стоимость визы в Черногорию для россиян

Жителям России придется получать визы, чтобы съездить в европейскую страну

Фото "Петрозаводск говорит"

Стоимость визы в Черногорию для россиян составит около 35 евро, для детей до 14 лет - 17,5 евро. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Напомним, европейская страна отменяет безвизовый режим с Россией с 1 ноября 2026 года. Таким образом Черногория приводит свою визовую политику в соответствие со стандартами ЕС. Россия в ответ также отменяет безвизовый режим для граждан Черногории.

Отмечается, что россиянам, по всей видимости, придется лично подавать документы для получения черногорской визы.