Начинающим водителям хотят запретить ездить на мощных автомобилях

Правила для начинающих водителей предлагают ужесточить

фото «Петрозаводск говорит»

Водителей-новичков предлагают штрафовать за управление автомобилем мощнее 150 лошадиных сил. С предложением ввести лимит выступил Национальный автомобильный союз.

Примерно треть ДТП в России происходит по вине начинающих водителей. Некоторые водят крайне опасно, что приводит к авариям. К тому же менее половины выпускников автошкол могут с первого раза сдать теоретический экзамен на права.

По информации Shot, руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился в МВД с предложением запретить водителям со стажем менее трех лет управлять автомобилями мощностью более 150 л.с. Нарушителей предложили штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

Авторы предложения считают, что новички не всегда осознают последствия быстрой и опасной езды, не чувствуют высокую скорость, злостно нарушают ПДД и выставляют свои «достижения» в соцсети. Авторы идеи предложили установить мониторинг соцсетей с последующей ответственностью для нарушителей.