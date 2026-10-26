Трое погибли в лобовом столкновении на российской трассе

В Волгоградской области устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП

Фото "Петрозаводск говорит"

В Волгоградской области три человека погибли в трагическом ДТП. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным источника, трагедия случилась в воскресенье на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. 23-летний водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречку и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta.

В результате ДТП погибли водитель отечественной машины и его пассажиры - 19-летний мужчина и 42-летняя женщина. Водитель и пассажир второго автомобиля попали в больницу.

Ранее сообщалось о том, что новый светофор появится в Петрозаводске.