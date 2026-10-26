Житель Карелии наступил на те же грабли и лишился автомобиля

В Костомукше пьяный рецидивист снова попался ГАИ и лишился «Приоры»

фото «Петрозаводск говорит»

41-летнего жителя Карелии будут судить за повторное вождение подшофе. Он может лишиться и свободы, и машины.

По сообщению прокуратуры, осенью 2024 года мужчина привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, был лишен прав. Но через полтора года снова в нетрезвом виде сел за руль автомобиля «Лада Приора». Его остановили сотрудники Госавтоинспекции на территории Костомукши. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного расследования мужчина вину признал, его автомобиль изъяли и арестовали. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.