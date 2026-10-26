Бывшего депутата обязали освободить общественную землю на берегу Онего

В Верховном суде РК завершилось рассмотрение очередного земельного скандала

Фото: Антонина Кябелева

В середине октября 2026 года Верховный суд Карелии поставил точку в затянувшемся земельном скандале, связанном с захватом общественной территории в местечке Сайнаволок и перегораживанием берега Онежского озера. В качестве ответчика фигурирует известный в Карелии бизнесмен, экс-депутат Законодательного собрания Карелии Вячеслав Смородин.

Летом 2022 года в районе мыса Сальнов журналисты нашего издания случайно натолкнулись на особняк, скрытый за высоким забором. Берег озера был надежно перекрыт булыжниками, металлической оградой и колючей проволокой.

На протяжении долгого времени журналисты обращались в самые различные органы власти, чтобы добиться хотя бы освобождения береговой полосы для свободного прохода граждан. В районе, где обосновался Смородин, расположены песчаные пляжи – место традиционного летнего отдыха петрозаводчан.

В феврале 2024 года Карельский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц. Но влиятельному бизнесмену удалось затянуть процесс.

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