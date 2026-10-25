В истории с самозахватом земли бывшим депутатом поставлена точка

Верховный суд Карелии рассмотрел жалобу Вячеслава Смородина

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

В середине октября 2026 года Верховный суд Карелии поставил точку в затянувшемся земельном скандале, связанном с захватом общественной территории в местечке Сайнаволок и перегораживанием берега Онежского озера. В качестве ответчика фигурирует известный в Карелии бизнесмен, экс-депутат Законодательного собрания Карелии Вячеслав Смородин.

Эта история, которая в итоге привела к судебному разбирательству, началась с расследования журналистов нашего издания. Летом 2022 года в районе мыса Сальнов они случайно натолкнулись на особняк, скрытый за высоким забором. Берег озера был надежно перекрыт булыжниками, металлической оградой и колючей проволокой. На протяжении долгого времени журналисты обращались в самые различные органы власти, чтобы добиться хотя бы освобождения береговой полосы для свободного прохода граждан. В районе, где обосновался Смородин, расположены песчаные пляжи – место традиционного летнего отдыха петрозаводчан.

Журналистам все же удалось привлечь внимание контролирующих органов. Карельское управление Росреестра провело выездную проверку земельного участка, которым пользовался Смородин. Выяснилось, что за забором оказалась значительная по площади часть общественной территории, незаконно попавшая в частное владение. Подключилось и управление Росприроднадзора, согласно предписанию которого ограждение береговой полосы следовало убрать к концу 2022 года. Словно в ответ на это требование забор серьезно укрепили.

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В феврале 2024 года Карельский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц. Но влиятельному бизнесмену удалось затянуть процесс. Представитель Смородина настаивал, что дело необходимо передать по месту регистрации ответчика, то есть в Санкт-Петербург. В Петрозаводском городском суде согласились, и дело ушло в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. Но оттуда оно вновь вернулось в Петрозаводский городской суд.

Рассмотрение истории с самозахватом земли с трудом продиралось сквозь различные препятствия.

Параллельно в феврале 2024 года в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора с требованием к Смородину восстановить доступ граждан к Онежскому озеру. Парадоксально, но почти год в Санкт-Петербурге не могли приступить к рассмотрению иска.

В итоге суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Росприроднадзора, решение прошло через апелляционную инстанцию и кассацию. В июне 2026 года кассационный суд оставил жалобу Смородина без удовлетворения.

В Петрозаводском городском суде дело рассматривалось полтора года. Были назначены две судебные экспертизы. В прениях сторон представитель прокуратуры Мария Чуракова отметила, что Смородин самовольно захватил земельный участок площадью более 11 тысяч квадратных метров на берегу Онежского озера и создал себе «обособленное высоким забором под видеонаблюдением землепользование». По ее оценке, нашли свое подтверждение и незаконное включение части береговой полосы в границы принадлежащего ответчику земельного участка.

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26 июня 2026 года судья Петрозаводского городского суда Татьяна Иванова вынесла решение. Она обязала Вячеслава Смородина в течение двух месяцев после вступления решения в законную силу освободить незаконно занятый им земельный участок, убрать ограждение, расположенное за пределами береговой полосы, передать в собственность государства часть береговой полосы, оказавшейся во владении ответчика. Смородину суд определил полгода, чтобы убрать с территории береговой полосы пирс, железобетонные конструкции и баню. Естественно, «таймер» запускается после вступления решения в законную силу.

За незаконное пользование общественной территорией Смородин обязан уплатить в бюджет Петрозаводска 2,382 миллиона рублей.

Вячеслав Смородин воспользовался своим правом обжаловать решение суда первой инстанции в Верховном суде Карелии. Первое заседание состоялось 5 октября. Вновь была выбрана тактика максимального затягивания судебного процесса. Адвокаты Смородина настаивали на приглашении новых свидетелей. Их позиция заключалась в том, что крайне важно установить, кто и когда занимался ремонтом и расширением дома - сам Смородин или его сын, кто именно из них строил баню и прочие постройки на берегу озера. Но затянуть рассмотрение дела в апелляционной инстанции не удалось.

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13 октября 2026 года Верховный суд Карелии поставил точку в затянувшейся истории с самозахватом общественной территории.

Верховный суд РК оставил в силе решение Петрозаводского городского суда с той лишь разницей, что демонтировать Смородину придется не часть бани, а всю ее целиком.

В течение двух месяцев, то есть к новогодним праздникам, бизнесмен должен освободить незаконно занятый им участок земли и убрать забор.

Мы обязательно расскажем, как исполняется это вступившее в законную силу судебное решение.

По информации аналитиков Basis.Seldon, Вячеслав Смородин в разное время был совладельцем целого ряда компаний. В частности, ООО «Клиника Кивач», ООО «УК Карелнеруд», ООО «Санаторий-профилакторий «Парус», ООО «Турхолдинг «Карелия», ООО «Производственное объединение «Карелнеруд». В настоящее время он официально не значится совладельцем ни одной компании. Клиника «Кивач» преобразована в акционерное общество, а турхолдинг «Карелия» превратился в ООО «СПА отель «Карелия».