История одного самозахвата. Берег озера для личного пользования

Суд обязал бывшего депутата убрать забор и заплатить за необоснованное обогащение

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева



26 июня 2026 года судья Петрозаводского городского суда Татьяна Иванова вынесла решение по очередной «земельной» истории, где в качестве ответчика фигурирует известный в Карелии бизнесмен, экс-депутат Законодательного собрания РК Вячеслав Смородин. Судебное разбирательство, связанное с самозахватом общественной территории в местечке Сайнаволок и перегораживанием берега Онежского озера, стартовало в январе 2025 года. Но сама история началась с расследования журналистов нашего издания, которые летом 2022 году случайно натолкнулись в районе мыса Сальнов на особняк за высоким забором.

Вячеслав Смородин обосновался в местечке Сайнаволок давно. Дом и земельный участок ему достались еще в 1998 году. При передаче земельного участка его площадь была увеличена с 600 до 1,5 тысячи квадратных метров. В какой момент владелец дома и скромного по размерам земельного участка решил увеличить свои владения, прибрав к рукам общественную территорию и часть береговой полосы Онежского озера, мы не знаем. Но летом 2022 года мыс Сальнов был надежно защищен от прогуливающихся здесь граждан забором, за которым, помимо симпатичного особняка, виднелись причальные сооружения, баня, аккуратно выкошенная лужайка со скамейками и другими возможностями для комфортного отдыха на лоне природы.

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На протяжении долгого времени журналисты нашего издания регулярно обращались в самые различные органы власти, чтобы добиться освобождения хотя бы береговой полосы от металлических конструкций с колючей проволокой. Согласно предписанию Росприроднадзора, освободить береговую полосу от ограды Смородин должен был еще в конце 2022 года. Но итогом стало то, что забор серьезно укрепили, залив береговую полосу бетонными конструкциями.

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Параллельно специалисты карельского управления Росреестра провели выездное обследование земельного участка, которым пользовался Смородин, и выяснили, что за забором оказалась значительная по площади общественная территория.

В феврале 2024 года Карельский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц. Но влиятельному бизнесмену удалось затянуть процесс. Представитель Смородина настаивал, что дело необходимо передать по месту регистрации ответчика, то есть в Санкт-Петербург. В Петрозаводском городском суде согласились, и дело ушло в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. Но оттуда оно вновь вернулось в Петрозаводский городской суд.

Параллельно в феврале 2024 года в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск к Смородину от Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора с требованием восстановить доступ граждан к Онежскому озеру и устранить ограждение. Почти год в Санкт-Петербурге не могли приступить к его рассмотрению.

В конце концов, суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Росприроднадзора, обязав Вячеслава Смородина освободить береговую полосу от ограждения. Решение прошло через апелляционную инстанцию и кассацию.

3 июня 2026 года кассационный суд оставил жалобу Смородина без удовлетворения, а 16 июня 2026 года исполнительный лист был направлен в отделение Службы судебных приставов.

В Петрозаводском городском суде дело тоже рассматривалось долго – полтора года. Было назначено две судебные экспертизы, а на финальном заседании суда 26 июня 2026 года представитель Смородина просил назначить еще одну экспертизу. Было очевидно, что сторона защиты выбрала тактику на максимальное затягивание рассмотрения дела. На это обратила внимание старший помощник Карельского межрайонного природоохранного прокурора Мария Чуракова. В проведении дополнительной экспертизы было отказано.

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Прокурор просил суд обязать Вячеслава Смородина демонтироваться забор, убрать с незаконно занятой территории пирс, баню, освободить незаконно занятую ответчиком территорию, взыскать в казну Петрозаводска деньги за незаконное пользование общественной землей и истребовать в пользу государства участок береговой полосы, оказавшийся в собственности у бывшего депутата.

В прениях сторон Мария Чуракова отметила, что Смородин самовольно захватил земельный участок площадью более 11 тысяч квадратных метров на берегу Онежского озера и создал себе «обособленное высоким забором под видеонаблюдением землепользование». По ее оценке, нашли свое подтверждение и незаконное включение части береговой полосы в границы принадлежащего ответчику земельного участка.

Представитель Смородина считает, что в материалах дела содержатся противоречия и по площади участка, который прокурор просит изъять у ответчика, и по площади забора, который требуется снести, и по площади наложения участка на береговую полосу. Он также считает, что со стороны различных органов власти «есть признаки длительно бездействия». В данном случае речь идет о том, что, по мнению представителя ответчика, пропущены сроки исковой давности.

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Татьяна Иванова удовлетворила иск частично. Так как районный суд Санкт-Петербурга уже обязал Смородина демонтировать конструкции, ограждающие береговую полосу, то это требование прокурора было исключено из решения суда.

По решению петрозаводского суда, Смородин должен в течение двух месяцев после вступления решения в законную силу освободить незаконно занятый им земельный участок, убрать ограждение, расположенное за пределами береговой полосы Онежского озера. В собственность государства должна быть передана часть береговой полосы, оказавшаяся во владении ответчика. В течение шести месяцев после вступления решения в законную силу бизнесмен обязан убрать с территории береговой полосы баню, пирс и железобетонные конструкции.

За незаконное пользование общественной территорией Смородин обязан уплатить в городской бюджет 2,382 миллиона рублей в качестве неосновательного обогащения.

Нет сомнений в том, что решение петрозаводского суда Вячеслав Смородин попытается обжаловать в Верховном суде Карелии. Другими словами, окончательное судебное решение будет вынесено в лучшем случае в конце лета.

С момента обнаружения журналистами незаконно огороженной береговой полосы Онежского озера и до вынесения судебного решения прошло четыре года. Но решение суда – это только полдела. Никто не знает, сколько потребуется времени для того, чтобы граждане хотя бы получили доступ к берегу Онежского озера. Между тем это решение уже вступило в законную силу, и Вячеславу Смородину как законопослушному гражданину стоит приступить к соответствующим работам.

Мы будем следить за происходящим в районе мыса Сальнов. Ведь финальная точка еще не поставлена. Время покажет, удастся ли открыть доступ граждан к берегу Онежского озера, или система даст сбой при соприкосновении с влиятельным и небедным гражданином.