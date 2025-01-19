Неприступной крепостью экс-депутата займется суд

Текст, фото: Антонина Кябелева

17 января в Петрозаводском городском суде состоялось первое предварительное заседание, которое касается скандальной истории с самозахватом мыса Сальнов в Петрозаводске.

В местечке Сайнаволок обосновался известный бизнесмен и экс-депутат Законодательного собрания РК Вячеслав Смородин. Со всех сторон Смородин огородил свой участок, а заодно, как настаивает карельская природоохранная прокуратура, и часть общественной территории забором. Причем за оградой оказалась и береговая полоса Онежского озера.

На огороженную забором, камнями и колючей проволокой «фазенду» бывшего карельского депутата журналисты нашего издания наткнулись случайно летом 2022 года. Началась долгая переписка с самыми разными органами власти. Выяснилось, что за высоким забором, скрывающим особняк, причальные сооружения, старательно выкошенную лужайку со скамейками и другими рекреационными сооружениями, отдыхает Вячеслав Смородин.

В 2022 году специалисты карельского управления Росреестра провели выездное обследование земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180111:1, который получил в собственность Смородин. Согласно информации управления Росреестра, он был оформлен в собственность в 2009 году и предназначен для индивидуального жилищного строительства. Его задекларированная площадь составляет 1500 квадратных метров.

В ходе выездного обследования с помощью геодезического оборудования специалисты карельского управления Росреестра установили, что площадь территории, огражденной деревянным забором, составляет 13 795 квадратных метров.

Это на 12 295 квадратных метров превышает площадь принадлежащего Смородину земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН.

В ситуацию вмешалось Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора. Забор, который огородил мыс Сальнов от вторжения прогуливающихся здесь граждан, согласно предписанию Росприроднадзора, должен был исчезнуть в середине ноября 2022 года.

В августе 2023 года журналисты вновь побывали на мысе Сальнов. Выяснилось, что ограда не только стоит на месте, но и серьезно укреплена. В пределах 20-метровой береговой полосы вдоль забора появились свежие бетонные блоки с выходящими из них деревянными столбами. Пришлось вновь направлять запросы в органы власти.

В результате в феврале 2024 года Карельский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц. Но влиятельному бизнесмену удалось затянуть процесс. Представитель Смородина настаивал, что дело необходимо передать по месту регистрации ответчика, то есть в Санкт-Петербург. В Петрозаводском городском суде согласились, и дело ушло в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. Но оттуда оно вновь вернулось в Петрозаводский городской суд.

Параллельно в феврале 2024 года в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск к Смородину от Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора с требованием восстановить доступ к Онежскому озеру и устранить ограждение. Почти год в Санкт-Петербурге не могли приступить к его рассмотрению.

Так случилось, что предварительное заседание и по иску природоохранного прокурора Карелии, и по иску Росприроднадзора назначили на 17 января 2025 года. На заседание в Петрозаводском городском суде ни Смородин, ни его представитель не явились, аргументировав неявку необходимостью находится на заседании в Санкт-Петербурге. Тем не менее судья Петрозаводского горсуда Татьяна Иванова позволила высказаться старшему помощнику Карельского межрайонного природоохранного прокурора Марии Чураковой и Игорю Никифорову, представляющему интересы Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора.

Мария Чуракова сказала, что в случае удовлетворения иска прокуратура требует от Смородина в течение месяца после вступления решения в законную силу освободить земельные участки, которые не принадлежат ответчику. Речь идет о 11 550 квадратных метрах. Это береговая полоса Онежского озера и самовольно занятая общественная территория городского парка. По мнению прокуратуры, Смородин должен убрать ограду и возместить в бюджет Петрозаводска 1,363 миллиона рублей за незаконное пользование земельными участками.

Чуракова попросила суд обязать ответчика предоставить доступ на огороженную территорию, чтобы детально ее обследовать.

«Сейчас это неприступная крепость»,

- отметила она.

Старший помощник прокурора рассказала, что пыталась проникнуть на занятую Смородиным территорию, но ее не пустил охранник. Со стороны озера в зимнее время проникнуть тоже не удалось, так как, по словам Чураковой, это было небезопасно. Она отметила, что, судя по космоснимкам, одно из строений за забором предположительно может находиться в пределах береговой полосы, что тоже является нарушением.

Игорь Никифоров сказал, что в сентябре 2023 года Росприроднадзор проводил обследование территории и зафиксировал перекрытие доступа к прибрежной защитной полосе Онежского озера. Росприроднадзор направил в суд иск о демонтаже ограды и восстановлении доступа к озеру. Никифоров отметил, что еще в 2006 году управление Росприроднадзора выдавало предписание об устранении забора, но оно до сих пор не исполнено.

Судья решила удовлетворить ходатайство ответчика о переносе предварительного судебного заседания, которое должно состояться 31 января. Мы обязательно будем следить за этой историей. Ситуация, когда один человек перегородил доступ к озеру всем горожанам и почти два десятилетия продолжает пользоваться общественной территорией, по нашему мнению, переходит все допустимые границы.