В Петрозаводске тысячи людей приняли участие в крещенских купаниях

В ночь на Крещение в Петрозаводске на Онежской набережной состоялись традиционные купания. Глава города Инна Колыхматова сообщила, что мероприятие посетили около 1200 человек. Из них примерно 600 решились окунуться в подготовленную прорубь на озере.

Для участников была организована инфраструктура, включающая отапливаемые палатки, где можно было согреться и переодеться.

По словам Колыхматовой, благодаря слаженной работе всех служб, происшествий в ходе мероприятия не произошло. Она выразила благодарность Отдельскому казачьему обществу, спасателям, медикам, сотрудникам правоохранительных органов и специалистам администрации, которые обеспечили порядок и безопасность. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте