Нарушитель на квадроцикле повредил трассу «Фонтаны» в Карелии

Лыжная трасса «Фонтаны» в Петрозаводске оказалась повреждена из-за несанкционированного проезда квадроцикла. Организаторы фестиваля «Зимние фонтаны» в своем паблике сообщили, что инцидент произошел в ночь на 18 января.

Следы от квадроцикла заметили на протяжении трассы. Повреждения были обнаружены утром, однако в субботу поверхность лыжни полностью восстановили до развилки, а затем продолжили работы в районе первого фонтана.

Известно, что следы техники обрываются у заправки «Газпром» на Лососинском шоссе. Организаторы обратились за помощью к местным жителям: если у кого-то есть доступ к камерам наблюдения или информация о случившемся, просьба сообщить.

- Да, вот так и живем. Одни делают лыжную трассу, другие ее ломают. Неуважаемый человек квадроциклом испортил практически всю трассу. Очень много работы нам теперь предстоит, чтобы все это исправить,

- написали в группе.

Сотрудники мероприятия выражают благодарность за поддержку и усилия по восстановлению трассы, призывая бережно относиться к общественным спортивным объектам. // фото: «Зимние фонтаны»/ВКонтакте