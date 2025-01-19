Мама спасенного из колодца мальчика поблагодарила его спасителей

Мать ребенка, который упал в открытый колодец в Ильинском, публично выразила признательность тем, кто помог спасти ее сына. Слова благодарности она написала в сообществе «Подслушано в Олонце | Олонец | Олонецкий район».

Женщина отметила, что без профессионализма спасателей и врачей ситуация могла бы закончиться трагично. Она назвала этих людей настоящими героями и подчеркнула важность их участия в критический момент.

- Хочу выразить огромную благодарность медперсоналу Олонецкой ЦРБ, отдельно персоналу ИТАР за моментально оказанную медицинскую помощь нашему мальчику, за поддержку и добрые слова, за понимание и внимание - низкий Вам поклон, дай Бог здоровья Вам и Вашим семья, - написала женщина. - Отдельно хочу выразить благодарность Алексею и Наталье (Ильинский) за быстро оказанную первую помощь, если бы не Вы… Пусть бережет Господь Вас и Ваши семьи, наша семья никогда не забудет, что Вы для нас сделали.

Одновременно с этим она обратилась к тем, кто, по ее мнению, не исполняет должным образом свои обязанности. По словам олончанки, безответственное отношение к инфраструктуре стало одной из причин инцидента.

В комментариях жители района выразили поддержку пострадавшей семье. Они пожелали ребенку скорейшего выздоровления, а также напомнили о возможности получения компенсации за случившееся, так как ответственность за содержание колодца лежит на организациях, которым он принадлежит.

Местные жители также призвали обратить больше внимания на состояние коммунальной инфраструктуры, чтобы избежать подобных происшествий в будущем. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте