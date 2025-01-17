Ребенка нашли в колодце в Карелии, мальчика спасают врачи

На юге Карелии случилось ЧП с маленьким ребенком. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным чиновника, в поселке Ильинский из колодца прохожие достали мальчика 2018 года рождения. Скорая помощь срочно доставила его в реанимацию Олонецкой ЦРБ. Сколько времени несовершеннолетний провел в колодце - неизвестно. Он в тяжелом состоянии, зафиксировано крайнее переохлаждение.

Спасать мальчика из Петрозаводска направлена бригада врачей-реаниматологов из Детской республиканской больницы и Центра медицины катастроф. // Фото: unsplash.com / Ioetech