В карельских селах идет борьба с гололедом

Погода в январе преподносит весенние сюрпризы. В середине зимы на улице дождь, гололед, лужи, свисающие с крыш сосульки… Все это создает некомфортные и опасные условия для хождения по улицам людей. Жительница поселка Пряжа совершила тест-поход по дорогам поселка и рассказала о ситуации в районном центре.

Около магазинов в Пряже тропинки подсыпаны. А вот на крыше магазина Fix price нависла внушительная наледь. Если немного пройти дальше, видно, что у магазинов «Олония» и «Градусы» раскинулся идеальный каток.

В эти торговые точки можно попасть только на четвереньках или с собственным песком. Хорошо еще, что работники догадались обозначить место, где может сойти снег с крыши, сигнальными лентами,

— поделилась жительница Пряжи.

Пряжинская районная больница также провела необходимые работы по обработке тротуарных дорожек песком.

«Это детская консультация тут все отлично, сама лично видела, как дворник все чистила, водичку убирала, снег и сугробы — все идеально: к детской консультации подойти можно. У входа в поликлинику тоже порядок. А вот к аптекам так просто не попадешь — дорога к ним скользкая», — рассказала женщина.

Но, как она заметила, к концу тест-похода промокли ноги: в некоторых местах снег проваливался, под ним проступает вода.

Как написали жители Крошнозера, еще одного поселка Пряжинского района, к их великой радости стратегически важная улица — Центральная — обильно подсыпана песком.

Но для передвижения по второстепенным улицам, например Совхозному переулку, понадобятся лодка, коньки и подушка безопасности.

Главный врач районной больницы Валентина Рябова рекомендовала жителям района не выходить из дома без особой надобности. Но, если поход на улицу не удается отложить, то лучше всего носить удобную обувь и свободную одежду. //фото: Ольга В., Алина Гапеева