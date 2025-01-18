В центре Петрозаводска временно перекроют Неглинскую набережную

8 февраля в Петрозаводске с 13:00 до 16:00 участок Неглинской набережной между улицами Куйбышева и Федосовой будет закрыт для движения транспорта, превращаясь в пешеходную зону. Также временные ограничения коснутся перекрестка улиц Федосовой и Павла Рыбникова.

Пресс-служба городской администрации сообщила, что такие меры введены в связи с проведением мероприятия «Арт-зима в Старом городе». Это интерактивная программа, организованная музеем-заповедником «Кижи».

Водителей призывают заранее учитывать временные ограничения при планировании маршрутов, внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Городская мэрия выражает надежду, что горожане и гости столицы оценят праздничное мероприятие и отнесутся с пониманием к временным неудобствам. // фото: администрация Петрозаводска