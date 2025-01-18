18 января 2025, 11:15
Общество

На улицах Петрозаводска дежурят усиленные наряды ДПС – идет проверка

Рейд на Древлянке: в Петрозаводске проверяют соблюдение правил перевозки детей

Сегодня на Древлянке в Петрозаводске автоинспекторы проводят рейд, целью которого является проверка соблюдения правил перевозки детей в личных автомобилях. В ГАИ города сообщили, что инспекторы не только контролируют использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности, но и проводят разъяснительную работу с водителями. 

Госавтоинспекция обращает внимание на то, что соблюдение правил дорожного движения — это не просто формальность, а вопрос безопасности, особенно для юных пассажиров. Дети остаются наиболее уязвимыми в случае ДТП, и их защита полностью зависит от ответственности взрослых. 

Для водителей, перевозящих детей без соответствующих устройств, предусмотрена административная ответственность. Согласно законодательству, нарушение этих правил карается штрафом в размере трех тысяч рублей. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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