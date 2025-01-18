На улицах Петрозаводска дежурят усиленные наряды ДПС – идет проверка

Сегодня на Древлянке в Петрозаводске автоинспекторы проводят рейд, целью которого является проверка соблюдения правил перевозки детей в личных автомобилях. В ГАИ города сообщили, что инспекторы не только контролируют использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности, но и проводят разъяснительную работу с водителями.

Госавтоинспекция обращает внимание на то, что соблюдение правил дорожного движения — это не просто формальность, а вопрос безопасности, особенно для юных пассажиров. Дети остаются наиболее уязвимыми в случае ДТП, и их защита полностью зависит от ответственности взрослых.

Для водителей, перевозящих детей без соответствующих устройств, предусмотрена административная ответственность. Согласно законодательству, нарушение этих правил карается штрафом в размере трех тысяч рублей. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска