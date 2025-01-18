"Я его никогда не увижу"

Текст: Алина Гапеева

Рядовой, гранатометчик в комендантском полку Александр Александрович Лоскутов награжден «pа заслуги в обеспечении безопасности Российской Федерации» Орденом Мужества посмертно. На могильном камне выбиты две даты 29.06.1996 — 09.12.2022, жизнь двадцатишестилетнего парня оказалась короткой, яркой и героической.

Мама Александра Лоскутова, эссойльчанка Виктория Ермолаева, пришла на встречу с альбомом фотографий и Орденом Мужества, который ей передали после гибели сына, в зоне СВО. Она рассказала о сыне, о своей боли и переживаниях. Этот разговор оказался мучительно непростым и для его родных.

Мы будем вас ждать

21 сентября 2022 года, Россия объявила частичную мобилизацию военных резервистов. Виктория Ивановна узнала, что в списках мобилизованных оказался и ее Саша, ей позвонили и сообщили об этом. Она не могла сдержать слез и тут же позвонила сыну, сообщив тревожную новость. Он тогда уже жил с собственной семьей в Петрозаводске. Они с сыном могли бы скрыть тот телефонный разговор, но ее Шурик поступил по совести. Он приехал и получил повестку.

«Лучше мы к ним придем, чем они к нам», — последовал присущий Александру убедительный ответ.

Последние снимки Саши: из автобуса и из учебки

Тем осенним днем 2022 года к зданию сельского совета в Эссойле односельчане пришли провожать первых мобилизованных. Женщин с заплаканными глазами в толпе провожающих оказалось много. Военные резервисты старались держаться бодро: фотографировались с улыбками на лицах, настраивая односельчан на позитив. Они рассуждали просто: надо, значит, надо.

Автобус увозил земляков туда, где разворачивалась специальная военная операция. У Александра Лоскутова дома остались ждать жена с крошкой-дочкой, родители, родные, друзья и знакомые. Сестра Ольга пришла проводить брата на призывной пункт в Петрозаводске.

«Я навсегда запомню тот момент, когда мы 26 сентября провожали его от «Высотки» до поезда, он впервые за мой осознанный возраст сказал, что любит меня… И обнял так сильно, как не обнимал никогда… Как будто бы он знал, что это наша последняя встреча»,

— не забывает последнее расставание с братом Ольга.

Связь плохая – со мной все хорошо

Виктория Ермолаева воспользовалась еще одной возможностью повидать своего первенца перед отправкой в зону спецоперации. Она с мужем отправилась на машине за несколько сотен километров, чтобы еще раз обнять свою кровиночку.

«Мне главное, чтобы ребенок был сытым и одетым. Мы с отцом привезли Шурику продукты, одежду и предметы первой необходимости, пожелали ему служить достойно и вернуться скорее домой»,

— вытерев выступившие слезы, попыталась улыбнуться мама Вика.

На территории «Х» области, где проходили обучение мобилизованные, состоялась последняя встреча родителей и сына. Перед Ермолаевыми стоял молодой мужчина в военной форме – сильный, уверенный, с улыбкой на лице.

У контрольно-пропускного пункта воинской части оказалось много родственников, провожавших сыновей, мужей и братьев в зону СВО. Они старались успеть передать военнослужащим сумки и рюкзаки с запасом белья, фонариками, кнопочными телефонами…

Виктория проводила взглядом удаляющуюся фигуру сына. Сердце заныло от нехорошего предчувствия. В душу закралось: «Я его больше никогда не увижу!».

Весточки от Саши приходили на протяжении двух месяцев, а потом связь прервалась. Сказать, что все забеспокоились, это значит ничего не сказать. Он всегда находил возможность в непростых условиях службы сказать родным: «Все хорошо, живой. Я вас люблю, держитесь». Но после 8 декабря 2022 года боец Лоскутов больше на связь не выходил.

Шурик

До официального извещения о гибели Александра Александровича Лоскутова оставался почти месяц. На протяжении нескольких дней родственники не находили себе места, они начали поиски – писали письма в военкомат, Главе Республики Карелия, сослуживцам. Одиннадцатого января 2023 года семья получила самый страшный документ – похоронку.

А потом все было как в тумане: похороны, слезы, прощальные речи. Проститься с Александром пришли друзья, одноклассники, ученики эссойльской школы, люди старшего поколения. Под взглядами людей старалась держаться бабушка Саши, она все не верила в реальность происходящего.

Саша, Сашенька, Шурик… В сердце матери сын навсегда останется живым. Виктория Ивановна листает семейный альбом. На нас смотрит с фотографии светловолосый мальчик с невероятно голубыми глазами. Про таких красивых детей обычно говорят, что они рождаются от большой любви.

Купание в реке, костры, бабушкины пироги, рыбалка и лес – все эти безмятежные радости были в Санькином детстве… Самая счастливая и беззаботная пора мальчишки прошла в деревне Метчелица у бабушки. Кажется, это было совсем недавно.

«Я его родила слишком рано. Но, несмотря на юность, с самых первых дней после его рождения я купалась в материнском счастье. Для меня он был самым красивым младенцем на свете. На его круглое смешливое личико невозможно было смотреть без улыбки»,

— вспоминает Виктория.

Для нее Шурик был первым помощником. Подмести, помыть полы, присмотреть за младшими — это нормально.

Уже в трехлетнем возрасте у мальчугана проявился твердый и решительный характер. Он мог постоять за себя и друзей и не жаловаться по пустякам взрослым. Потом старался «разруливать» сложные ситуации самостоятельно. Еще повзрослев, он стал поддержкой для двух сестер и брата.

«Я всегда знала, что у меня есть защита за спиной, ведь он всегда приходил на помощь. Мог, конечно, поворчать на меня, а уже через пять минут как ни в чем не бывало позвать пить чай. Это был своего рода ритуал примирения. Когда он переехал из Эссойлы в Петрозаводск, то каждый раз, приезжая домой, привозил какие-нибудь гостинцы, на каникулах забирал меня к себе в гости, чтобы сводить куда-либо. Пусть он и не умел выражать свою любовь словами, но я всегда ее чувствовала», — рассказывает о брате Ольга.

Любовь – навсегда

Классный руководитель Нина Андреевна Лапполайнен также подтвердила особое трудолюбие своего ученика.

— У Саши была светлая голова. Он был послушным и исполнительным мальчиком. Когда в классе делали ремонт, Санька по собственному желанию остался после уроков помогать жнщине-маляру. Та была очень довольна помощником, но при этом сокрушалась, что мальчик запачкал новые кроссовки. Санек ей ответил, что обувь принесена в «жертву» на пользу доброму делу, — улыбается Нина Андреевна.

В его классе было всего пять парней, остальные — девочки. Симпатичный паренек пользовался у них популярностью, но он среди всех девчонок отметил для себя одну – веселую, белокурую и не такую, как все. Это была Настя из параллельного класса. На коротких переменах школьники искали возможность вместе поиграть. С каждым годом взаимная симпатия росла. После девятого класса Настя уехала в город. Возможность увидеться появилась только на летних каникулах, после которых они стали часто созваниваться. Спустя время их отношения вышли на новый уровень. В сердце парня поселилась любовь. Независимый и резкий сорвиголова превратился в романтичного юношу, который ради любимой был готов достать звезду с неба и не переставал удивлять Настю приятными сюрпризами.

«Я помню, как приехала в деревню, меня встретил Саша. Он достал хлопушку и крикнул: «Сюрприз!» Потом подарил мне букет моих любимых синих хризантем», — вспоминает Анастасия.

Свадьба и рождение дочки – самые яркие в судьбе Насти и Саши. Первые шаги дочурки, уют в доме, прогулки на природе, кофе по утрам составляли яркую мозаику счастья молодой семьи.

Он с нами

После гибели Саши малышка Венера еще крепче связала невестку и мать. Женщины часто смотрят альбом с фотографиями и видео с Шуриком, ходят на кладбище. Когда Александра мобилизовали, Венере было всего два года. Удивительно, но малышка его помнит. Дочка рисует папе картинки, рассказывает ему о своей жизни. Девочка уверена, что папина душа живет на Луне. А если нужна помощь, то папа всегда придет, чтобы защитить ее от всех бед.

Папа. Рисунок Венеры Лоскутовой

Обстоятельства гибели сына маме пока неизвестны. Виктория рассказала, что справиться с горем ей немало помогла церковь.

Во время молитвы в храме она не раз чувствовала присутствие сына: улавливала движение его рук, его энергию, ощущала прикосновение колючей щеки… Казалось, что он здесь, рядом, только руку протяни.

В кухне в квартире Виктории висит портрет Саши. Каждое утро родные начинают с приветствия с ним. Венера часто рассматривает звездное небо, где ярким диском светит Луна… Для них он навсегда останется живым. // Фото из личного архива Виктории Ермолаевой.