Рай за забором. Бывший депутат захватил берег Онежского озера

Текст и фото: Антонина Кябелева

Летом 2022 года журналисты нашего издания случайно обнаружили в Петрозаводске в районе местечка Сайнаволок часть береговой полосы, со всех сторон надежно закрытую мощным ограждением. Четыре месяца ушло на то, чтобы выяснить подробности столь беспардонного захвата берега Онежского озера и заставить контролирующие органы хотя бы изобразить деятельность по пресечению нарушения законодательства.

Забор, который огородил мыс Сальнов от любого вторжения прогуливающихся здесь граждан, согласно предписанию Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора, должен был исчезнуть в середине ноября 2022 года. В Росприроднадзоре нас заверили, что «исполнение предостережения взято управлением на контроль».

В августе 2023 года журналист нашего издания проверила, насколько строго контролирует Росприроднадзор исполнение собственных предостережений.

Эта история началась год назад, когда я неожиданно увидела, что мыс Сальнов полностью огорожен деревянным забором, подкрепленным огромными валунами, металлической конструкцией, с натянутой на нее, видимо, для пущей надежности, колючей проволокой. За забором виднелась солидная территория с красиво выложенной камнями береговой полосой, тщательно выкошенной травой и солидным особняком. Для прогуливающих по берегу Онежского озера граждан мыс Сальнов недоступен. Его можно обойти только по лесу и вновь оказаться на берегу озера.

Владельцем особняка, который, наплевав на законодательство, огородил береговую полосу, оказался известный бизнесмен, экс-депутат ЗС РК Вячеслав Смородин. Дом и земельный участок ему достались в 1998 году. Существует полузасекреченное постановление тогдашнего главы самоуправления Петрозаводска Андрея Демина. В нем говорилось, что один гражданин предоставляет другому гражданину в частную собственность по нормативной цене земельный участок, а заодно и стоящее на нем строение.

При передаче земельного участка с согласия Демина его площадь была увеличена с 600 до 1 500 квадратных метров.

До сих пор границы земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180111:1 не определены.

Территория за забором

В 2022 году специалисты карельского управления Росреестра провели выездное обследование земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180111:1, который получил в собственность Смородин. Согласно информации управления Росреестра, он был оформлен в собственность в 2009 году и предназначен для индивидуального жилищного строительства. Его декларированная площадь составляет 1500 квадратных метров. В ходе выездного обследования с помощью геодезического оборудования специалисты карельского управления Росреестра установили, что площадь территории, огражденной деревянным забором, составляет 13 795 квадратных метров. Это на 12 295 квадратных метров превышает площадь принадлежащего Смородину земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН.

Именно к такому выводу пришли специалисты Росреестра, судя по официальному ответу, поступившему в нашу редакцию.

Другими словами, вместо отведенных 1 500 квадратных метров Смородин занял участок на 12 тысяч квадратных метров больше, незаконно увеличив территорию, которой он распоряжается, в восемь раз!

Да еще и огородил береговую полосу забором.

На мысе находится собственность Карельского научного центра (КарНЦ РАН) — старое каменное здание бывшей научно-производственной базы, которое, утверждает Смородин, он арендует последние лет двадцать. Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 10:01:0180111:132.

С этим участком тоже оказалось не все гладко. В 2022 году, когда я вплотную занялась этой темой, генеральный директор КарНЦ РАН Ольга Бахмет сообщила, что еще в 2019 году проверка Министерства науки и высшего образования РФ выявила нарушения при использовании федерального имущества, так как земля под зданием на мысе Сальнов не была оформлена в федеральную собственность и не поставлена на кадастровый учет. Только в мае 2022 года участок поставили на кадастровый учет.

Согласно публичной кадастровой карте, в январе 2023 года были внесены изменения в ЕГРН, и сейчас участок находится в собственности публично-правовых образований. Что, впрочем, вряд ли изменило его судьбу. Судя по последнему посещению Сайнаволока, в здании научно-производственной базы КарНЦ находится либо охранник, либо смотритель имущества бывшего депутата. Во всяком случае, в крошечное окно базы был виден скучающий мужчина, сидящий в небольшом помещении.

После настойчивых обращений в Росприроднадзор, там провели проверку и установили очевидное: «Территория земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180111:1 огорожена деревянным забором и металлической конструкцией с колючей проволокой в урез водного объекта, которые препятствуют свободному доступу граждан вдоль берега Онежского озера». Долгое время в Росприроднадзоре пытались выяснить, кто же владелец участка. Даже направили в полицию материалы проверки «для установления личности правообладателя земельного участка». В это самое время Смородин спокойно отдыхал на своей карельской «фазенде» и даже дал короткое интервью нашему изданию.

Потуги Росприроднадзора заставить предпринимателя соблюдать природоохранное законодательство завершились предостережением в его адрес. Судя по письму из Росприроднадзора, Смородину дали два месяц, чтобы снять ограничения для свободного доступа к Онежскому озеру в районе мыса Сальнов.

Прошло десять месяцев с того момента, как все преграды в пределах береговой полосы должны были исчезнуть, а граждане - получить возможность свободно гулять по берегу Онежского озера. Я не очень надеялась, что предприниматель, захвативший целый мыс и устроивший там для себя рай за забором, вдруг превратится в законопослушного гражданина. Но то, что я обнаружила, выглядело и вовсе возмутительно. Вместо того чтобы убрать забор, его серьезно укрепили, залив береговую полосу бетонными конструкциями.

Со стороны Родникового проезда, как раз там, где расположена научно-производственная база КарНЦ, не произошло никаких изменений. Колючая проволока, валуны, металлическая конструкция, уходящая в озеро, - все было на месте.

А вот с другой стороны недавно провели серьезную работу по укреплению ограды. В пределах 20-метровой береговой полосы вдоль забора появились свежие бетонные блоки с выходящими из них деревянными столбами.

С нескольких блоков еще не успели снять деревянную опалубку.

Столбы были установлены, чтобы усилить устойчивость деревянного забора. Не поскупились и на колючую проволоку, которой попытались обмотать забор с внешней стороны ограды.

Если пробраться к окончанию забора, то в одну из образовавшихся щелей можно увидеть роскошную ухоженную территорию с собственным причалом, особнячком, аккуратно стоящими, словно на параде, соснами. Очевидно, что предостережениями Росприроднадзора захватчика данной территории, который фактически украл у граждан целый мыс, не испугать.

Его ответная реакция на бумажку из надзорного ведомства очевидна. Вместо того чтобы освободить берег от безобразного забора, он еще больше его укрепил, залив бетоном береговую полосу.

Эта история – еще одна, но очень яркая иллюстрация к тому, как в нашей стране соблюдается природоохранное законодательство и как Росприроднадзор выполняет общение взять исполнение предостережения на контроль.

Мне вспоминается другая ситуация, когда нынешним летом жительницу Западного Кончезера несколько месяцев мурыжили, пытаясь оштрафовать за то, что она пользуется общедоступными деревянными мостками, чтобы набрать воды для своего участка, расположенного на «второй линии». Тогда у карельских чиновников были и силы, и время, чтобы выяснять обстоятельства этого страшного поступка. В итоге постановление об административном правонарушении обернулось отказным материалом.

Обычную пенсионерку можно таскать по комиссиям, пугать штрафами. Только за то, что она решила воды набрать. Зато бизнесмену разрешено все. Огораживать берег Онежского озера в Петрозаводске, захватывать целый мыс, устанавливать забор и жить в собственное удовольствие, не опасаясь никаких предостережений. Но тогда нужно честно объяснить гражданам, кто в нашей стране может не соблюдать законодательство. Лучше даже список опубликовать из фамилий тех, кому закон не писан. Чтобы мы уже и не совались за заборы, которые нам «не по рангу».

P.S. Редакция просит рассматривать данную публикацию как официальное обращение в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру Карелии.