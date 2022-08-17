Личность владельца особняка в Сайнаволоке должна установить полиция

Текст: Антонина Кябелева, фото: Георгий Чентемиров

Для того чтобы понять, почему обладающие властью и деньгами живут в России не по закону, а по понятиям, достаточно одной убедительной иллюстрации. История особняка в местечке Сайнаволок в Петрозаводске подходит для этого как нельзя лучше.

Мы направили немало запросов в различные органы власти, прокуратуру, Росприроднадзор, Росреестр, когда обнаружили обнесенный забором мыс Сальнов с хоромами в центре. Ответы оказались неожиданными даже для журналистов, которые уже привыкли к хронической «слепоте» власти.

В течение полутора месяцев у контролирующих органов не нашлось сил, возможностей, а скорее всего желания, чтобы выяснить у владельца особняка на мысе Сальнов, на каком основании он перегородил береговую полосу. Руководитель Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора господин Михайлов сообщил, что не удалось даже установить личность правообладателя земельного участка, и теперь этим должна заняться полиция. Журналисту нашего издания на установление личности «правообладателя» и получение у него комментариев много времени не потребовалось.

На особняк на мысе Сальнов в Сайнаволоке я натолкнулась совершенно случайно, когда пыталась разобраться в истинных замыслах петрозаводской администрации, связанных с будущим парка Савин Наволок.

Мыс Сальнов и добротный двухэтажный дом, стоящий на старательно выкошенной лужайке, сложно было не заметить. Он буквально бросался в глаза.

Со стороны города подобраться к нему было нельзя.

С другой стороны территория мыса тоже была надежно огорожена забором, а ближе к воде - камнями и колючей проволокой.

Со стороны Родникового проезда особняка не видно. Вместо него перед взором случайного путника возникает потрепанное временем здание, от которого в обе стороны уходит забор. Вывеска гласит, что вы прибыли к дому по адресу: Сайнаволок, 3.

Парадоксальное открытие поджидало меня, когда я открыла Публичную кадастровую карту и не обнаружила на ней ни сформированного земельного участка, ни дома, в общем даже намека на то, что я видела своими глазами.

На карте был указан только небольшой земельный участок площадью 536 квадратных метров с кадастровым номером 10:01:0180111:132 и разрешенным видом использования - «научно-производственная база».

Нетрудно было догадаться, что покосившееся каменное строение, фасад которого атаковала вьющаяся растительность, и есть та самая научно-производственная база. Как минимум, легальность ее существования не вызывала сомнений. А вот на каком основании возникло все остальное, пришлось долго разбираться.

Первоначальный запрос в петрозаводскую администрацию добавил немного новой информации. Нам сообщили, что земельный участок в районе мыс Сальнов был предоставлен физическому лицу постановлением главы самоуправления Петрозаводска Андрея Демина в 1998 году, но земельные отношение до сих пор не оформлены «в надлежащем порядке». Самого постановления в администрации не оказалось.

Я обратилась в муниципальный архив и получила копию постановления мэра Петрозаводска с тщательно замазанными персональными данными. Судя по этому документу, у одного гражданина изымался земельный участок площадью 600 квадратных метров в Сайнаволоке со стоящим на нем строением. Земля предоставлялась другому гражданину в частную собственность по нормативной цене. Правда, площадь участка в процессе предоставления по нормативной цене увеличилась до 1500 квадратных метров. Гражданину, завладевшему увеличенным земельным участком, мэр разрешил реконструкцию прежнего жилого дома, возведение хозпостроек и артскважины. Новый владелец должен был до 1 января 1999 года предоставить в администрацию проект реконструкции дома и освоения участка, а по завершении работ внести изменения в технический паспорт жилого дома, заключить договор купли-продажи земельного участка. После поступления денег администрация обязалась выдать свидетельство на право собственности земельного участка.

Увидев официальный документ с вымаранными данными, я попыталась получить его без «затирок». Ссылка на закон об архивном деле, где сказано, что закон о персональных данных не распространяется на архивы, действия не возымела.

Администрация Петрозаводска официально отказалась знакомить меня с полным текстом постановления мэра Петрозаводска, сославшись на сведения, «составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну».

В Национальной библиотеке РК постановления тоже не было. Только сейчас я поняла, насколько вольно представители власти могут распоряжаться земельными ресурсами. «Простым смертным», которые содержат чиновников, можно даже не показывать постановлений мэра Петрозаводска.

Было желание оспорить в суде столь сомнительное представление о государственной тайне. Но к тому моменту мы уже выяснили, что владельцем земельного участка и здания на мысе Сальнов является известный в Карелии бизнесмен Вячеслав Смородин, тайну которого так старательно оберегают власти города.

Пока я «бодалась» с петрозаводской администрацией, мой коллега вел переписку с Карельским научным центром Российской академии наук (КарНЦ РАН), где здание научно-производственной базы в районе мыса Сальнов признали своим. Первоначально нам ответили, что здание является федеральной собственностью, передано научному центру на праве оперативного управления, и права на него зарегистрированы в установленном законом порядке. Так как строение не используется по назначению, то в 2020 году, объяснили в центре, его передали по договору в аренду В.В.Смородину. От забора, который примыкает с двух сторон к зданию, в КарНЦ открестились, указав, что он не является собственностью научного центра.

Мы еще раз направили в КарНЦ запрос, попытавшись подробно выяснить судьбу так называемой научно-производственной базы. Ответ за подписью генерального директора КарНЦ РАН Ольги Бахмет несколько удивил.

Она сообщила, что проверка Министерства науки и высшего образования РФ выявила в 2019 году нарушения при использовании федерального имущества. Выяснилось, что земля под зданием на мысе Сальнов до сих пор не оформлена, то есть земельный участок не поставлен на кадастровый учет и не оформлен в федеральную собственность.

В 2021 году научный центр обратился в управление Росреестра, чтобы уточнить местоположение участка и исправить ошибки. В мае 2022 года земельный участок с кадастровым номером 10:01:0180111:132 был поставлен на кадастровый учет. Сейчас его регистрируют в собственность.

При этом Ольга Башмет просила не разглашать информацию об участке, чтобы на него не покусились третьи лица.

Хотя единственным «третьим лицом», кому это здание может быть интересно, является Вячеслав Смородин. А с ним, как позднее выяснилось, у центра давно сложились теплые и доверительные отношения.

Собственно говоря, меня несильно волновало, кому принадлежит покосившееся здание научного центра. Возмущало то, что Смородин фактически приватизировал себе целиком мыс Сальнов, да еще перегородил проход по береговой полосе. В общем, как минимум грубо нарушил Водный Кодекс Российской Федерации.

Я направила соответствующие запросы в карельское управление Росреестра и в республиканскую прокуратуру. Из прокуратуры мое обращение перекочевало в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора и в управление Росреестра. В прокуратуре сообщили, что о результатах мне сообщат из Росприроднадзора и Росреестра. На свой контроль работу по моему запросу прокуратура решила, видимо, не ставить.

Я регулярно общалась с проверяющими, пересылала фотографии, рассказывала, кому принадлежит земельный участок, в общем, снабжала всей необходимой информацией.

В середине июля пришел ответ из управления Росреестра. В ведомстве сообщили, что земельный участок с кадастровым номером 10:01:0180111:1 оформлен в собственность в 2009 году.

«Границы названого земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сведения о его площади носят декларативный характер»,

- сказано в ответе.

В управлении сообщили, что запланировали выездное обследование земельного участка на мысе Сальнов.

В ответе из Росреестра мне напомнили, что хоть законодательство и запрещает приватизацию земельных участков в пределах береговой полосы, но, так как запрет введен в действие в 2007 году, то на ранее оформленные участки он не распространяется. По сведениям Росреестра, первоначально право на земельный участок было зарегистрировано в 1999 году. Меня словно готовили к тому, что береговая полоса находится в частной собственности на законных основаниях. Учитывая, что границы земельного участка до сих пор не установлены, о чем сообщили в Росреестре, подобная «забота» о праве частной собственности на берегу Онего со стороны управления внешне выглядела подозрительно. Во всяком случае, мне так показалось.

Следующий ответ на днях пришел из Росприроднадзора. Мне сообщили, что управление Росреестра провело проверку.

Было установлено, что «территория земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180111:1 огорожена деревянным забором и металлической конструкцией с колючей проволокой в урез водного объекта, которые препятствуют свободному доступу граждан вдоль берега Онежского озера».

Дальше начинается современная сатира. На полном серьезе руководитель Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора пишет, что не удалось установить личность физического лица, которому на праве собственности принадлежит земельный участок. Да неужели? А у коллег из Росреестра, где зарегистрировали право собственности на этот земельный участок за конкретным физическим лицом, узнать фамилию не пытались?

Следующий абзац лично я восприняла как издевательство:

«Учитывая вышеизложенное, материалы, полученные в рамках рассмотрения вашего обращения, направлены в органы полиции для установления личности правообладателя земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180111:1, взятии объяснений и информировании управления о принятых мерах».

О результатах, если, конечно, они поступят от органов внутренних дел, пообещали сообщить дополнительно.

Мне потребовалось немного времени, чтобы разыскать телефонный номер экс-депутата Законодательного собрания Карелии, известного в Карелии бизнесмена Вячеслава Смородина. Оказалось, что Вячеслав Викторович находится в Карелии, отдыхает в своем доме на мысе Сальнов и знать не знает, что его личность никак не могут установить.

Смородин сообщил, что до сих пор продолжает строительство на принадлежащем ему земельном участке на мысе Сальнов. Я поинтересовалась, почему перегорожены подходы к Онежскому озеру. «Граждане могут подойти к озеру с другой стороны», - сказал Смородин. Я напомнила, что береговую полосу нельзя перегораживать и он как бывший депутат должен знать законодательство и соблюдать его.

«Я дом купил, и исторически так было, - утверждает Смородин. - Я начал его реконструировать, строительство ведется, а строительный объект, как вы знаете, надо огородить».

- Вы можете огородить территорию, отступив 20 метров от озера, - предложила я.

- Как я отступлю, если у меня на 20 метрах уже дом стоит, - возразил Смородин.

- Вы не собираетесь ничего менять?

- А что я должен менять, если я, по идее, обязан огородить, потому что ведется строительство? - не сдавался Вячеслав Викторович.

По его словам, он сделал тропинку, чтобы люди могли обойти его особняк стороной.

Так как я особняк видела собственными глазами, хоть и издалека, то не могла скрыть удивление, что там еще нужно достраивать. Смородин внятно объяснить мне не смог. Но согласиться, что следует освободить берег озера для прогулок граждан, мой собеседник был не в силах. Смородин утверждает, что чистота рядом с домом — его заслуга:

«Мои люди ходят, постоянно каждый раз там убирают, потому что там люди просто реально срут, в полном смысле этого дела. Я убираю, чтоб было чисто. Это делается регулярно. Не знаю, если не каждый день, то раз в неделю».

По его словам, именно он сделал нормальную дорогу к озеру.

- Почему вы до сих пор не оформили земельные отношения? - поинтересовалась я.

- А чего мне там оформлять? - удивился Смородин, добавив, что его и так все устраивает.

Он рассказал, что выкупил земельный участок только под здание, а остальное огородил, как он выразился, «от варваров». Интересно, что, по словам Вячеслава Викторовича, здание КарНЦ он арендует последние лет двадцать пять. Когда очередной договор аренды заканчивается, его продлевают. Помещение Смородин использует для размещения строителей. Судя по нашему разговору, освобождать береговую полосу мой собеседник не намерен. И я его понимаю, так как силы, которая могла бы заставить его соблюдать закон, не видно даже на горизонте.

Вот, собственно говоря, конец истории. Получается, в Карелии можно получить на берегу озера землю по «нормативной цене», огородить ее «от варваров», выстроить на берегу особняк, особо не заморачиваться по поводу формальностей и жить в свое удовольствием, не опасаясь ни проверок, ни полиции, ни прокуратуры вместе с Росреестром и Росприроднадзором. Ведь едва замаячит твоя фамилия, как у проверяющих отпадет всякое желание устанавливать личность. Главное, чтобы фамилия была правильная…