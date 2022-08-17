Роспотребнадзор рекомендовал жителям Карелии носить защитные маски

Жителям Карелии рекомендовано носить защитные маски в общественном транспорте, медицинских учреждениях и местах массового скопления людей. Такую рекомендацию в среду, 17 августа, выпустило региональное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с появлением новых подвидов «Омикрона» и увеличением рисков заражения коронавирусом.

Также специалисты рекомендуют избегать контакта с окружающими при плохом самочувствии и даже отрицательном ПЦР-тесте. Жителей Карелии просят не заниматься самолечением, вызвать врача. Также гражданам напомнили о необходимости регулярного проветривания помещений и просят мыть руки с мылом. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса каждые полгода.

Накануне Роспотребнадзор направил в регионы, в которых недельный показатель заболеваемости превысил 50 случаев на 100 тысяч населения, письмо, в котором рекомендовал ношение масок в общественных местах. Сегодня Минздрав региона также перечислил новые симптомы коронавируса. В частности, обоняние сохраняется, но резко повышается температура, появляется боль пояснице, ломота в мышцах, головная боль и боль в глазах. (фото unsplash.com, Markus Winkler)