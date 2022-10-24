Заболеваемость коронавирусом за неделю в Карелии упала на 44%

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Карелии снизилась на 44%, показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составил 26218,5.

В Роспотребнадзоре отметили, что за 42 неделю зарегистрировано 505 случаев COVID-19. Всего по данным на 24 октября в республике ковид подтвержден у 159689 человек, из них дети до 17 лет – 20566, граждане старше 65 лет – 27149. Снижение числа заболевших отмечено во всех возрастных группах.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о ситуации с ОРВИ в регионе. За неделю зарегистрировано 5555 случаев ОРВИ, несколько классов школ и одна группа в детском садике приостановили деятельность. (unsplash.com, Martin Sanchez)