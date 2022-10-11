Охлопков заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в Карелии

ПЦР-лаборатория кожно-венерологического диспансера в Петрозаводске перейдет на пятидневку. Об этом утром во вторник сообщил в своем аккаунте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Глава карельского Минздрава отметил, что число инфицированных снижается с каждым днем, а ситуация в целом нормализуется.

По мнению Охлопкова, многие в Карелии сделали прививки против COVID-19, в регионе отменено обязательное тестирование на ковид перед госпитализацией. Количество ПЦР-исследований резко снизилось.

«Мы приняли решение, что ПЦР-лаборатория кожно-венерологического диспансера в ближайшее время перейдёт на пятидневную рабочую неделю и будет работать с 8:00 до 20:00 в будние дни», - пишет министр. Но, в случае ухудшения ситуации, министр пообещал возобновить работу лаборатории в прежнем режиме. (фото со страницы министра здравоохранения РК)