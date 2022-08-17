Исправили историческую ошибку в фамилии героя войны Анны Лисицыной

В Петрозаводске, пока погода позволяет, активно идет обустройство скверов. Очередной социально-экономический проект реализуется в сквере Анны Лисицыной.

Здесь будет выстроена детская игровая площадка и небольшой рекреационный объект под названием «Одуванчик». Выбор скульптуры сделали сами жители микрорайона. При обустройстве дорожек сквера учли так называемые «тропинки-натоптыши», создаваемые стихийно местными жителями. Работы к 1 сентября должны быть закончены.

Важно, что вместе со строительными работами исправили ошибку в фамилии Героя Великой Отечественной войны Анны Лисицыной. Сложная работа, стоящая не меньше миллиона рублей, благодаря профессионализму дизайнера Александра Кима, обошлась городу предельно дешево.

«Обустройство сквера Анны Лисицыной осуществляется за счет субсидии, выданной Петрозаводску правительством Республики Карелия», - прокомментировала депутат Петросовета Ольга Никитина. (Видео)