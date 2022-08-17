Бесплатное лекарство 11-летней девочке-инвалиду дали только через суд

Жительница Петрозаводска вынуждена была обратиться в прокуратуру, чтобы позаботиться о здоровье своей 11-летней дочки. Девочка – инвалид, у нее тяжелое заболевание – муковисцидоз, сообщили в надзорном ведомстве.

Болезнь нарушает дыхательные функции, поэтому врачи назначили ей ежедневные ингаляции определенным препаратом по жизненно важным показаниям.

Но Минздрав Карелии обеспечить ребенка этим лекарством отказался. Сослались на то, что его нет в Перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Прокуратура Петрозаводска через суд потребовала обеспечить девочку необходимым медикаментом. Эти требования удовлетворены, решение обращено к немедленному исполнению. Теперь у ребенка есть лекарство до окончания 2022 года. // Фото: dreamstime.com