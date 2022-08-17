Из-за «богатого» сына пудожанку чуть не оставили в аварийной квартире

Женщину в Пудожском районе сняли с учета как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. При этом дом, где она живет, еще четыре года назад признали аварийным и решили снести, сообщили в Пудожском городском суде.

Туда обратилась жительница непригодной для существования муниципальной квартиры. Она проживает в ней с 1991 года, а в 2018-м дом признали подлежащим сносу.

Когда в 2022 году женщина попросила предоставить ей внаем социальное жилье вне очереди, в местной администрации сообщили, что ее сняли с учета в качестве нуждающейся.

Дело в том, что она утратила статус малоимущей: нанимателем зарегистрирован взрослый сын. Он живет отдельно, но получает достаточно, чтобы семья считалась обеспеченной. Все доводы женщины о том, что у взрослого сына есть своя семья, он не живет с ней, не возымели действия. При этом жить в квартире уже невозможно.

Суд выяснил, что истицу поставили на учет в 1999 году. Квартира уже тогда была в аварийном состоянии: сгнили полы и потолки, стены промерзали. Но с тех пор состояние жилого помещения не улучшилось. Капитального ремонта в доме не сделали, а потом официально решили его снести.

В 2022 году все стало еще хуже: появилась угроза обрушения крыши, потолки в квартире провисли, печи разрушились.

Суд решил, что утрата статуса малоимущей – не основание для снятия с учета. Ведь до 1 марта 2005 года для получения жилого помещения по договору социального найма не требовалось признания малоимущими.

Суд также установил, что сын действительно не проживает с матерью, не ведет совместного хозяйства, то есть не является членом семьи. Поэтому и его зарплату учитывать нельзя. В итог постановление администрации Пудожского района отменили. // Фото: pixabay.com