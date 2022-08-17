О новых необычных симптомах ковида предупредил Минздрав Карелии

Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы, которые приходят в том числе и в Карелию. Они проявляются другими симптомами, сообщили в Минздраве республики.

В частности, характерной для прежних версий COVID-19 потери обоняния теперь почти не бывает. Сейчас у заразившихся быстро повышается температура, порой до 40 градусов.

Потом присоединяются боль в области поясницы, ломота в мышцах. Но самое главное – головная боль и боль в глазах, светобоязнь. Больному тяжело смотреть и шевелить глазами. При этом насморка и кашля на начальных этапах почти не встречается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карелии очень низкий уровень коллективного иммунитета к ковиду. Он составляет лишь 1 процент. // Фото: pxhere.com